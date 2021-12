WhatsApp: 4 formas de leer tus mensajes sin que tus contactos sepan que lo hiciste

Descubre si tu cuenta en WhatsApp ha sido hackeada.

En algún momento a todos no ha pasado que no queremos hablar con alguien a través de WhatsApp, pero queremos saber qué dice el mensaje que envió sin que se dé cuenta que lo hicimos. Ya sea porque estamos ocupados o porque simplemente no quieres dejar en visto a esa persona, preferimos no abrir esa conversación.

Te puede interesar: Spotify Wrapped 2021: cómo ver las canciones y artistas que más escuchaste

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La buena noticia es que hay trucos con los que se pueden leer los mensajes sin que ese o esos contactos se den cuenta que lo has hecho. Aquí hemos reunido cuatro estrategias que te facilitarán la vida en este aspecto.

¡Empecemos!

Sácale provecho a la barra de notificaciones

La barra de notificaciones es una excelente aliada para leer los mensajes tanto en Android como en iOS. La desventaja de este método es que solo podrás visualizar algunos mensajes. Es decir, si la persona te envía muchos solo podrás ver los últimos que recibiste.

En este caso, lo que se recomienda es que en cuanto recibas un mensaje lo leas por medio de la previsualización que ofrece la barra de notificaciones. Si no te muestra el mensaje completo, con cuidado, desliza el mensaje hacia abajo y verás el texto en su totalidad.

Se precavido cuando leas las notificaciones, pues una simple pulsación podría abrir WhatsApp y así hacerle saber a tu contacto que leíste su mensaje.

Usa el modo avión

Este es uno de los trucos clásicos para poder leer los mensajes sin que los demás se den cuenta. Desactivando las conexiones móviles de tu dispositivo, tanto los datos como el WiFi, WhatsApp no podrá detectar que estuviste dentro de la aplicación y por ende no emitirán notificaciones de lectura.

Sin embargo, ten en cuenta que esta es una solución temporal. Una vez vuelvas a conectarte, la aplicación detectará que leíste esos mensajes. Esta es una estrategia útil cuando necesitas tiempo para meditar qué responder y poder leer toda la conversación.

Lee también: La casa de papel, Emily en París y más estrenos de Netflix en diciembre 2021

Deshabilita los chulos azules

Si quieres que nadie en ningún momento pueda saber si leíste o no un mensaje, desactivar los chulos azules es la mejor opción. Eliminar las confirmaciones de lectura será la mejor forma de que tus contactos no sepan si ingresaste o no a las conversaciones.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

- Selecciona los tres puntos suspensivos.

- Luego presiona la opción de Ajustes y haz clic en Cuenta.

- Luego elige la opción de Privacidad y desactiva las Confirmaciones de lectura.

Widgets

El último método es el widget de WhatsApp que permite visualizar todos los mensajes que recibes. En Android lo único que debes hacer es abrir una nueva pestaña en blanco en el inicio de tu celular. Luego mantén presionada la pantalla hasta que te aparezca un menú.

Busca la opción de WhatsApp y ajusta las medidas del widget. Este método se parece a la posibilidad de leer los mensajes desde la barra de notificaciones, pero sin el riesgo de que al deslizar el mensaje lo abras por error.