WhatsApp no dejará tomar fotos y videos a tus chats: así aplicará el cambio

WhatsApp es una de las plataformas más usadas en el mundo y a través de sus chats, los usuarios pueden cruzar cualquier tipo de información.

Hay quienes han decidido enviar pantallazos de los chats bien sea para enviar información muy importante o para mostrar algún tipo de conversación.

Los cambios de WhatsApp: ¿No dejará tomar fotos y videos?

Por estos días la aplicación ha ido realizando cambios para brindar una mejor experiencia de usuario sin sobrepasar los límites de la seguridad de datos.

Una de las reformas que ya se encuentra en prueba para algunos usuarios de la app es ‘testers’ la cual tiene que ver con la privacidad: pronto Whatsapp tendrá una función que no permitirá que se hagan pantallazos a los chat.

Tampoco se podrán tomar fotos ni videos en la pantalla pues esta función estará restringida a la captura de pantalla sobre todo cuando se compartan fotos o videos que se comparten por WhatsApp.

WhatsApp habilitará una opción en la que los mensajes multimedia podrán ser vistos una sola vez y luego se eliminarán. Foto: Pixabay

El portal WabetaInfo explicó que dicha funcionalidad ya se encuentra “en despliegue” en usuarios de iOS, de iPhone, que se encuentren inscritos en los programas de prueba de Whatsapp. “Esta opción de bloquear pantallazos o capturas de pantalla en Whatsapp estará disponible en la versión 22.21.0.71 para iOS” explica el sitio web.

Según lo señalado, esta función estará limitada “a la captura de pantalla cuando comparta fotos o videos efímeros, de una única vista (que se autodestruyen o borran cuando el receptor los ve en su celular). Es decir, se podrán seguir haciendo capturas de pantalla en Whatsapp cuando se trate de chat en texto”, destacó el periódico El Tiempo.

El portal especializado destacado por el medio mencionado, señaló que esta opción se puede hacer “desde otro celular será posible tomar fotos o videos a chats que contengan fotos o videos efímeros en Whatsapp, por lo que siempre la recomendación es que escoja muy el tipo de material que comparte y a quién se lo envía”.

Funciones nuevas para los usuarios

Según lo detallado por la web de tecnología Ámbito “al reaccionar, debajo del mensaje, aparecerá el emoticón seleccionado. Simplemente hay que mantener pulsado de modo continuado en el mensaje para que aparezca una ventana horizontal con el menú de emojis”.

Enlaces de llamada

WhatsApp 2.22.21.13 para Android permite generar enlaces únicos que sirven como invitación a llamadas de voz y de vídeo, de modo que otras personas puedan unirse a ellas.

Cambiar la visibilidad del estado “En línea”

WhatsApp para Android y iOS: la función que permite ocultar que estás “En línea” al resto del mundo ya comienza a llegar a todos los usuarios de WhatsApp con la última versión de la app.

Creación de encuestas

WhatsApp beta 22.21.0.70 para iOS/WhatsApp Beta 2.22.21.16 para Android: función que permite crear encuestas en los chats.

Modos de cámara

WhatsApp beta 2.22.21.8 para Android: opción en desarrollo que permitirá cambiar el modo de cámara (foto o vídeo) rápidamente, sin necesidad de mantener pulsado el botón de obturador para grabar un vídeo como sucede ahora.

Soporte para la API “No molestar”

WhatsApp beta 2.22.21.10 para Android: WhatsApp incluirá soporte para la API “No molestar” de Android, de manera que las llamadas recibidas cuando el modo esté habilitado no sonarán, y aparecerá un aviso que indicará al usuario que las llamadas no han sonado debido a que el modo no molestar estaba activo.