Sexualidad: ¿Existe el orgasmo anal? ¿Cómo lograrlo?

Sucedió la noche del viernes. Amigos y amigas hablamos de sexo y, por lo general, como tema lo dejamos para lo último. Sin embargo, en esta oportunidad afloró pronto. Se dio porque estábamos haciendo un resumen del año que termina. Una amiga, cuyo nombre me voy a reservar, dijo que a nivel sexual lo mejor que le pasó fue descubrir el sexo anal. Tan categórica fue que, abro comillas, sostuvo lo siguiente: “si fuera por mí no volvería a tener sexo vaginal. Es mejor por detrás”.

Sus palabras no se las llevó el viento. No es que hayan aturdido, pero se sintieron así. Su afirmación me confrontó, porque a estas alturas de la vida (31 años) no he practicado ni me han practicado sexo anal.

Aproveché que mi amiga había soltado la lengua para hacerle una suerte de entrevista improvisada.

Te puede interesar: Soy heterosexual, pero confieso que un día me gustó un hombre

Después de escucharla, prometí escribir una nota sobre el anal sex desde la experiencia de quien lo está disfrutando. Aquí van algunas preguntas respondidas.

El ano es más íntimo que cualquier otra parte del cuerpo. ¿Qué recomiendas para estimularlo?

Es importante que la otra persona, en mi caso el hombre, no sea morrongo. Un man asquiento arruina todo. Es clave el erotismo, desarrollarlo, que sepan inducir a la entrega total y definitiva.

¿El nivel de deseo debe ser muy alto para la penetración?

Si no hay ganas de hacerlo, pueden haber muchas babas y lubricante, pero definitivamente no funcionará. El punto es conectarse, seducirse de tal modo que la mujer o el hombre estén dispuestos a que los penetren. Es cuestión de confianza y punto.

Suponiendo que hay calentura mutua ¿por dónde iniciar?

El sexo oral ayuda montones. Pasar la lengua es clave. Babitas y masajear con el dedo el borde…

Ok…

Después de que se ha estimulado la entrada, se pueden introducir los dedos. Eso permite que la entrada sea más fácil.

¿Qué puedo hacer para la higiene?

No digo mentiras: lo mejor para practicar un buen y cómodo sexo anal es tener a la mano papel, pañitos húmedos, gel antibacterial y una caneca cerca.

¿Para qué sirve el kit?

Lo ideal es que, tras venirse, el hombre ponga un pedazo de papel en el año y con otro pedazo de papel se limpie los residuos que quedan, en caso de que no use condón. Y si usa condón, debe ponerlo dentro del papel.

A la pregunta obvia ¿existe el orgasmo anal?, otro amigo que lo ha probado metió la cucharada:

Existe y es delicioso. Para los hombres, por la estimulación de próstata, este orgasmo es más intenso, porque compromete el punto g. En esa medida, es un orgasmo mucho más rico que el orgasmo genital. Se multiplica el placer.

Le pedí un consejo para hacerlo con mi novia. Dijo:

Empiecen a explorar el ano como una zona de placer. Intenten roces, beso negro, penetración con los dedos hasta que no hayan barreras mentales.

Para el lector y la lectora que prefiere la opinión de una experta, consulté a Flavia Dos Santos por el orgasmo anal. La brasileña respondió:

“Existe el orgasmo y punto. No importa de donde venga. Los seres humanos somos distintos y tenemos puntos de placer. El cuerpo es un gran órgano sexual. Todas sus partes tiene ramificaciones nerviosas que responden al estímulo. Entonces hay personas que son capaces con un beso en la boca, otro con el estímulo de los pezones, otras con las fantasías. Es una bobada creer que hay distintos tipos de orgasmo. Existen y punto, eso es lo importante”.