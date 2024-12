10 frases inspiradoras de Keanu Reeves que te pueden cambiar el 2024

“Come comida deliciosa. Camina a la luz del sol. Salta en el océano. Di la verdad que llevas en tu corazón como un tesoro escondido. Sé tonto. Sé amable. Sé raro. No hay tiempo para mucho más”.

“Creo en Dios y en el diablo, pero no tienen horcas ni una larga barba blanca”.

“No creo en el destino porque odio pensar que no soy yo quien controla mi vida”.

“El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar la vida y no estresarme aumentando una cuenta bancaria”.