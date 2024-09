8 frases de Francisco Lopera, el médico colombiano que estudió el alzhéimer

“Estaba haciendo residencia en Neurología Clínica cuando tuvimos la oportunidad de recibir un paciente de Belmira, Antioquia, que había perdido la memoria y tenía 47 años. Me llamó la atención dos cosas. Uno, que era muy joven para tener una demencia tipo Alzheimer. Y dos, que tenía historia familiar de otras personas afectadas a una edad temprana: el padre, uno de los abuelos, algunos hermanos. Entonces vimos que era una forma familiar” (El Espectador).

Siendo profesor de la Universidad de Antioquia, viajó a pueblos para reconstruir historias de demencia. Lo hacían en bus intermunicipal o en el carro de algún amigo. “Lo tomaba como un paseo, no como un trabajo. No era doloroso, no causaba fatiga, simplemente lo hacía por curiosidad, por puro placer” (Cromos).