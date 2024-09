Así luce en la actualidad Wilson, el portero de ‘Yo soy Betty, la fea’

La telenovela colombiana que conquistó al mundo sigue viva en el corazón de millones de espectadores. Personajes como Betty, Armando, Nicolás y Marcela se convirtieron en iconos de la televisión, y sus divertidas y conmovedoras historias continúan siendo recordadas con cariño.

Años después de su estreno, el elenco de Betty, la fea sigue siendo tendencia en redes sociales y plataformas de streaming. Los actores que dieron vida a estos inolvidables personajes han dejado una huella imborrable en la cultura popular, y su legado sigue inspirando a nuevas generaciones.

Uno de los anteriores es David Ramírez, quien le dio vida al guarda de seguridad de Ecomoda, Wilson Sastoque. ¿Lo recuerdas? Acá te mostramos cómo luce en la actualidad.

David Ramírez es uno de los personajes más recordados de 'Betty, la fea'. Fotografía por: Instagram David Ramírez

¿Qué pasó con Wilson de ‘Betty, la fea’?

Tras el fulgor de su papel en Yo soy Betty, la fea, la carrera televisiva de este actor bogotano ha experimentado un receso de más de cinco años, caracterizado por participaciones breves y de menor relevancia.

“No me han vuelto a llamar a actuar. Quieren nuevos talentos y está duro. No es como antes. Hay nuevos directores y no me conocen”, expresó el actor en una ocasión cuando un seguidor le preguntó por su regreso a las pantallas.

Ante la ausencia de propuestas en la pequeña pantalla, el actor se vio obligado a reinventarse profesionalmente. Inspirado por su padre, incursionó en el ámbito comercial, donde ha encontrado una forma de subsistir.

No obstante, el corazón de David sigue latiendo por la actuación y espera tener una nueva oportunidad en el medio audiovisual. La última producción en la que habría estado fue en el 2019, sin embargo, este año habría puesto en febrero:

“Les quiere dar una buena noticia, va a salir una película llamada This is Colombia, y otra que se llama Locos por la plata’”. Ramírez también señaló su participación en una serie de Telemundo: “Me están dando trabajito nuevamente y estoy contento”.