Ella es Emilia García Elizondo, la fashionista nieta de Gabriel García Márquez

Gabriel García Márquez siempre será noticia. Si no es por una novedad editorial, su nombre se vuelve tendencia por algún hallago en su bibliografía o por la publicación de una novela que estaba guardada en el Harry Ransom Center, lugar en el que descansa su archivo.

En esta ocasión, vinimos a hablar de los descendientes del maestro colombiano. Concretamente de Emilia, la nieta del autor de El amor en los tiempos del cólera, quien es hija de Gonzalo García Barcha.

En este video publicado en Instagram, Emilia García Elizondo muestra la biblioteca de su abuelo y revive algunos recuerdos de su infancia.

“Mi relación con Gabo era muy buena. Durante una buena parte de mi vida no estuve al tanto de quién era él. Creo que Gabo y Mercedes hicieron un papel extraordinario para que en mi infancia ellos fueran simplemente mis abuelos. Luego, con la edad, fui enterándome de su relevancia cultural. Era muy ‘padre’ convivir con Gabo porque todas las historias que escribía y las ideas que tenía en la cabeza las compartía hasta en la hora de la comida. Siempre era una aventura impresionante escucharlo hablar”, contó Emilia al portal Centrogabo. “Siempre tenía mucho que decir e inventaba cuentos, algo que heredó mi papá [Gonzalo García Barcha]. A él no le creo la mitad de las cosas que dice porque son tan exuberantes que uno no sabe si son reales o no y eso viene de Gabo. Conmigo Gabo era generoso y tiernísimo. No podía parar de reír cuando estaba con él. Hacía bromas y contaba muchos chistes. Era muy divertido”.

En una entrevista con el medio de comuniación L’Beauté, Emilia dijo lo siguiente sobre sus abuelos: “Me gustaría poder seguir reviviendo a los Gabos, siempre. Que a pesar de que ya no estén, su nombre y su legado siga vivo. Que siempre podamos ser generosos con la gente como lo fueron ellos. Que podamos regresarle a la gente el cariño que le dieron a Gabo, ya sea en forma de estos eventos en donde la gente lo puede conocer más, como también recaudando fondos para fundaciones, esperando en un futuro crear un espacio cultural que la gente pueda disfrutar. Mi propósito es llenar la casa de pláticas sobre literatura y arte en general, como ellos hacían casi todas las tardes”.

Sobre la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez, García Elizondo explicó a Centrogabo en otra entrevista: “Desde hace tiempo en la familia queríamos hacer algo que le diera un poco de continuidad a esta casa (la de García Márquez) que, como se sabe bien, era un lugar donde vivía mucha gente, había muchas pláticas y se hablaba bastante de literatura. Sentimos que era importante que esto no se abandonara y pensamos en convertirlo en un espacio donde continúen las conversaciones en torno a la literatura, el cine y la cultura en general. Nuestro deseo es abrir las puertas de esta casa a ese propósito”.

Finalmente, Emilia respondió lo siguiente en L’Beauté, cuando le preguntaron por la enseñanza más preciada que dejó en ella su abuelo y su abuela Mercedes: “Mi abuelo Gabo, entre otras cosas, la amabilidad. Siempre fue increíblemente amable. El sentido del humor necesario para sobrepasar cualquier emoción negativa. Lo importante que son los amigos y disfrutar de la vida. Sin olvidar el valor de la fiesta, por supuesto.Mi abuela, Mercedes, dejó en mí demasiadas cosas por nombrar. Mi abuela fue un referente importantísimo en mi vida. Me enseñó la elegancia, la discreción, el sacrificio de su propia vida por los demás y la fortaleza. Además, me enseñó lo poderoso que es ser mujer”.

