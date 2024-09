Conoce al novio del actor argentino que participó en Pedro, el escamoso

Diego Ramos mantiene una relación estable con su novio desde hace años. La pareja ha conquistado a muchos seguidores que celebran la diversidad. Ramos, quien no participa en la nueva temporada de la famosa telenovela, ha continuado su carrera en Buenos Aires, donde triunfa en el teatro y la televisión.

En una entrevista, el ex actor de Pedro, el escamoso comentó lo siguiente sobre su relación: “Van a ser siete años; un montón. Está a punto de ser mi pareja más larga. Como te decía, soy muy tranquilo y súper parejero”.

Diego Ramos interpretó a Sandro en Pedro, el escamoso. Fotografía por: redes

La vida en pareja de Diego Ramos

Diego Ramos, quien interpretó a Sandro en Pedro, el escamoso, ha compartido información sobre su relación con Mauro Cernadas, abogado y político argentino. En una entrevista, Ramos explicó cómo logran equilibrar sus agendas: “Si bien él trabaja de día y yo de noche en el teatro, buscamos los espacios para vernos. Antes y después del teatro lo veo y por la mañana yo lo llevo al trabajo, que es temprano. Los fines de semana compartimos mucho”.

Aunque la pareja ha mantenido su vida personal en privado, han compartido momentos especiales en redes sociales, mostrando su conexión y amor.

Diego Ramos: Una carrera en ascenso

A sus 51 años, continúa brillando en la actuación y el teatro. A pesar de que ha expresado cierta inconformidad con ser encasillado en papeles de comedia disparatada y personajes homosexuales, Ramos ha destacado su interés en la conducción. En declaraciones anteriores, mencionó: “De todas formas me gusta mucho conducir y entrevistar, pero cuando me llaman, me llaman para hacer siempre comedia disparatada y hacer de gay disparatado”.

Su participación en proyectos como “Sex”, un espectáculo teatral, ha sido muy bien recibida por el público. A pesar de los desafíos, Ramos sigue siendo una figura querida en el mundo del espectáculo, con una base de seguidores que lo admiran tanto por su talento como por su autenticidad.

Las telenovelas en las que Diego Ramos ha participado

“Montaña rusa, otra vuelta” (1996) - Una de sus primeras apariciones importantes en televisión.

“Ricos y famosos” (1997-1998) - Telenovela argentina en la que interpretó a Diego Salerno.

“Muñeca brava” (1998-1999) - Famosa telenovela argentina donde interpretó a Sergio Costas.

“Los buscas de siempre” (2000) - Serie juvenil donde Ramos interpretó a Maxi Moyano.

“Amor en custodia” (2005-2007) - Telenovela argentina en la que interpretó a Juan Manuel Aguirre, uno de sus papeles más recordados.

“Patito feo” (2007-2008) - Telenovela infantil en la que interpretó a Leandro Díaz Rivarola, uno de los protagonistas.

“Violetta” (2012-2015) - Serie de Disney Channel donde Ramos interpretó a Germán Castillo, el padre de la protagonista.

“La ley del amor” (2016) - Producción argentina donde Diego tuvo un rol importante.

“Educando a Nina” (2016) - Comedia donde interpretó a un profesor de canto llamado Carlos “El Bicho” Agüero.

“Un año para recordar” (2011) - Telenovela argentina en la que tuvo un rol secundario.

