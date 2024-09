De Fusagasugá para el mundo: él es el barbero colombiano de James Rodríguez en Madrid

A los 27 años, Brahiam Cubillos, oriundo de Fusagasugá, se ha ganado un lugar destacado en la escena de la barbería en Madrid, y no es para menos. Este joven colombiano, que comenzó a cortar cabello a los 14 años en el barrio Luxemburgo, ha logrado lo que muchos sueñan: establecerse como uno de los barberos más cotizados de la capital española. “La está rompiendo”, como dirían sus clientes, entre los cuales se encuentran futbolistas de la talla de Diego Costa y James Rodríguez, además de raperos y cantantes reconocidos.

Brahiam no solo es el fundador de la escuela de peluquería Joper-T, ubicada en el barrio Salamanca, sino también el barbero oficial de la FMS (Freestyle Master Series), un evento internacional de batallas de rap que lo ha catapultado a la fama. “Los raperos y futbolistas de Primera División vienen a mí porque confían plenamente en el resultado de mi trabajo”, comentó el joven a Aircrew Lifestyle. Además, a través de las redes sociales ha mostrado cortes de cabello que, en sus propias palabras, buscan “potenciar la belleza de sus clientes”.

Un camino lleno de obstáculos

Aunque ahora disfruta de su éxito, llegar a este punto no ha sido fácil. Brahiam recuerda con nostalgia sus inicios en España, donde llegó con apenas lo puesto, tras vender su coche y su negocio en Fusagasugá. “Decidí venir a España porque intuía que era necesario para mejorar la vida de mi hija”, confiesa. Su situación en el país europeo fue complicada al principio, pues no contaba con los “papeles” necesarios para trabajar legalmente. “Fui víctima de envidias y chivatazos, lo que casi me cuesta ser expulsado de España”, relata.

Sin embargo, su tenacidad y talento lo llevaron a ganar importantes concursos de barbería en ciudades como Barcelona, lo que abrió nuevas puertas en su carrera. A pesar de las dificultades, este colombiano nunca dejó de soñar con tener su propio local en Madrid. “No soy de fiestas, mi vida entera la dedico a cortar cabello”, señala el barbero, quien en junio de 2023 finalmente inauguró su propio negocio en el centro de la ciudad.

Cubillos ha tenido la oportunidad de atender a figuras como Lunay, Diego Costa y James Rodríguez, quienes lo eligen por su capacidad de asesorarlos en el mejor corte para ellos. “No hago cortes de moda, hago cortes que se ajusten a la estética y necesidades de mis clientes”, afirma.

Su meticulosa atención al detalle, dedicando tiempo extra a cada cliente, lo ha diferenciado de muchos barberos que priorizan la cantidad sobre la calidad. Para Brahiam, un buen corte debe ser limpio y meticuloso, algo que considera esencial para que el cliente se sienta cómodo en su día a día.

De Fusagasugá para el mundo

El éxito de Cubillos no solo ha resonado en España, sino también en su natal Colombia, donde los medios locales han destacado su trayectoria. Con más de 100.000 seguidores en Instagram, su popularidad no deja de crecer. Además, ha sido nombrado embajador de Level 3, una de las marcas más potentes de peluquería de Estados Unidos.

A futuro, Brahiam tiene planes ambiciosos. No solo quiere seguir expandiendo su escuela de peluquería, sino también lanzar su propia marca de productos para el cabello. “Aunque es una gran inversión, estoy decidido a seguir destacándome como uno de los mejores”, asegura.

*Contenido generado con asistencia de la IA.