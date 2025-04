Diego Cadavid: “Mi mamá me dijo que la actuación era para marihuaneros”

Diego Cadavid, el actor colombiano conocido por sus papeles en series como “El Cartel de los Sapos”, “Distrito Salvaje” y “Manes”, se sinceró sobre las indecisiones de su vida, las carreras que abandonó y las repercusiones que la industria del entretenimiento ha tenido en su carrera.

En el pódcast “Lo más breve”, Cadavid confesó que estudió comunicación social, pero nunca terminó. "Yo le eché cabeza, me cansé de comunicación, llegué a mi casa y les dije a mis papás que me iba a retirar y quedaron asombrados porque yo había hecho eso cuando estudié música", contó.

Cuando confrontó a sus padres, el actor les dijo que iba a estudiar teatro, pero la reacción no fue del todo positiva. “Mi mamá me dijo que eso era para marihuaneros, lo de siempre. Con el tiempo, una gran actriz, como lo es Cristina Umaña, me dijo que a nosotros nos seguían contratando por juiciosos y porque tenemos un historial de que somos juiciosos, responsables y que siempre estamos con los guiones aprendidos”, agregó Cadavid.

La fama es efímera

En el mismo podcast, Cadavid habló sobre lo efímero de la fama, y lo rápido que se esfuma el reconocimiento. “De un momento a otro estás de moda y de repente ya no. Eso es lo que la gente no entiende y uno mismo se va dando cuenta, se termina la producción y en menos de dos meses nadie se acuerda de uno”, comentó en el pódcast.