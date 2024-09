El Chavo: un legado que también despierta odios. ¿Por qué muchos lo critican?

“La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento”. Esta frase, pronunciada por Roberto Gómez Bolaños en 2008, resuena con más fuerza hoy, casi una década después de su partida.

El impacto de programas como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chespirito en Colombia y Latinoamérica, pese a que fueron transmitidos hace muchos años, sigue siendo evidente. Desde los setenta hasta la actualidad muchas generaciones han conocido, reído y disfrutado con la comedia de Chespirito.

Las referencias, frases icónicas, canciones y hasta los chistes de los programas aún forman parte de la vida de millones de televidentes en todo el continente a quienes Roberto Gómez Bolaños entretuvo por más de medio siglo, y aunque estos ya no se transmiten por televisión por varias razones, su legado trascendió, y eso es algo que para nadie es un secreto.

Chespirito: entre amores y odios en su país

Roberto Gómez Bolaños comentó en una entrevista que un periodista peruano le preguntó si era consciente de que posiblemente era el comediante más importante en la historia de América Latina. Fiel a su estilo, Chespirito respondió: “Aquí en México no lo podemos decir, ¡es una blasfemia terrible! Nadie es profeta en su tierra”. Con este comentario Bolaños se refirió a las constantes críticas que enfrentó en su país, a pesar de su enorme popularidad en todo el continente.

Existen varias razones por las que Gómez Bolaños despertó tantos amores y odios allí, a pesar de que su fama y popularidad crecieron exponencialmente fuera de México. Una de las principales razones es que se convirtió en una referencia cultural tan significativa, que muchos turistas extranjeros asociaban a México con el comediante. Su estilo particular de hacer comedia, aunque amado por muchos, también fue objeto de grandes críticas.

Gómez Bolaños recibió comentarios negativos a lo largo de su trayectoria por diversas razones. La calidad y la supuesta banalización de su comedia, los estereotipos marcados en sus personajes, la violencia que ejemplificaba y la romantización de la pobreza y su representación, que muchos críticos consideraban alejada de la realidad, fueron puntos recurrentes de las críticas. Además, su constante presencia en la programación de Televisa, cadena que lo transmitía de manera diaria y recurrente, “saturó” a los televidentes.

A todo lo anterior también se suman algunas posturas políticas que tomó, apoyando a miembros del Partido de Acción Nacional (PAN), como Vicente Fox y Felipe Calderón. Además, encabezó controversiales campañas como “Abortemos la ley, no la vida”, que se oponía a la despenalización del aborto en México.

Sin embargo, una de las mayores polémicas en las que se vio envuelto fueron las disputas con algunos de sus compañeros de set, que incluso llegaron a instancias legales. Estas controversias, tanto políticas como personales, añadieron complejidad a su figura pública y contribuyeron a la polarización de su imagen en su propio país.

Estos fueron los casos de Carlos Villagrán, quien interpretó a Quico, y de María Antonieta de las Nieves, actriz que dio vida a la Chilindrina. Ambos actores señalaron que Gómez Bolaños se opuso firmemente a que siguieran utilizando sus personajes fuera de la producción de El Chavo del 8.

No obstante, Chespirito siempre defendió que estos personajes eran de su propiedad intelectual y esta disputa desencadenó varias batallas legales que duraron muchos años y finalmente deterioraron por completo su relación personal y profesional.

Pese a todas estas situaciones, hay algo innegable: su importancia en la cultura latinoamericana. Gómez Bolaños se convirtió en una de las figuras más grandes de la televisión mexicana. El fenómeno de Chespirito y sus creaciones sigue aferrado al cariño de quienes lo vieron en su infancia y en la memoria colectiva de aquellos que lo consideran una parte clave de su niñez.

La última vez que Gómez Bolaños estuvo en Colombia

Su legado perdura, demostrando que su impacto trasciende todas las controversias. “Les aseguro que pocas veces me he sentido tan feliz como ahora con esta recepción. Gracias de todo corazón, mi corazón es de ustedes (...) estoy conmovido absolutamente, emocionado. Nunca me habían hecho un homenaje tan bonito como este, lo agradezco por todo lo que vale para mí”,fueron las palabras que mencionó Roberto Gómez Bolaños en su última visita a Colombia (2008), durante un evento que congregó a más de 20 mil personas que le manifestaron su cariño y amor.

Esta muestra de afecto es un reflejo de lo que significó en estas tierras y de un legado que será imborrable.

El Chavo del 8 volverá a la televisión

Así lo confirmó Florinda Meza en sus redes sociales. Los programas del Grupo Chespirito se había dejando de emitir desde 2020 en México y el resto de Latinoamérica por una disputa legal con Televisa.

A raíz de la desaparición de los contenidos en la parrilas de televisión, Meza había explicado a los amantes de los personajes de Gómez Bolaños: “Se dice que yo me opongo a que los programas de ‘Chespirito’ sean transmitidos nuevamente. Total y absoluta mentira. En primer lugar, yo sí amo y respeto todo el legado de Roberto. Sí respeto y amo al público, al igual que lo hacía mi ‘Robert”.

Aparetemente, la disputa se resolvió y los espectadores terminaron ganando. Así lo anunció hoy Florina en sus redes sociales: “Tesoros: ¡Lo logramos! Vuelven los programas. Vamos paso a paso, pero gracias a su amor y a sus peticiones, lo hicimos realidad juntos. Los amo, mi bonita vecindad virtual”, escribió.