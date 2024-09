Kelly Joana Suárez, la historia de una exreina que terminó en la cárcel

Las apariencias, como bien dicen, engañan. Kelly Suárez, una ex reina de belleza colombiana, parecía ser la imagen de la dulzura y preocupación social. Sin embargo, su nombre ha estado vinculado a un oscuro entramado de proxenetismo infantil que ha conmocionado a la opinión pública.

Suárez fue condenada por la justicia colombiana tras ser hallada culpable de ser parte de una red de tráfico de menores de edad. Esta red usaba una agencia de modelaje como fachada para captar a jovencitas con falsas promesas de éxito en el mundo del modelaje.

Kelly Suárez demandó a los encargados de ‘Sueños de libertad’

El caso de Kelly Suárez, que incluso participó en importantes concursos de belleza, tomó relevancia nuevamente gracias a la película Sound of Freedom (Sonido de libertad), producida por Eduardo Verástegui y protagonizada por Jim Caviezel.

La película, que aborda la explotación sexual infantil, presenta personajes similares a los involucrados en el caso de Suárez, lo que desató una fuerte polémica. Según contó Suárez hace algunas semanas al diario El Universal de Cartagena, esta cinta la ha condenado ante los ojos del mundo y, para ese momento, había violado su derecho a la presunción de inocencia. Como consecuencia, la ex reina de belleza decidió emprender acciones legales contra Tim Ballard, fundador de la organización que inspiró la película, y contra Angel Studios, la productora.

Su demanda por difamación se lleva a cabo en Utah, Estados Unidos, donde sus abogados, Alan Mortensen y Suzette Rasmussen, afirman tener pruebas contundentes que apoyan su caso. Suárez asegura que la película la ha llevado a una profunda depresión y afectado también a su familia.

“Cuando salió esta película yo caí en depresión, en ansiedad, mi madre se me puso muy mal también. Ellos me violaron el derecho a la presunción de inocencia. A parte de esto, me condenaron ante el mundo con una película que es totalmente falsa”, indicó.

El juez, recientemente, rechazó las mociones de desestimación presentadas por los demandados, lo que mantiene abierta la posibilidad de que estos comparezcan ante el tribunal.

Te puede interesar: Cómo identificar a un mentiroso compulsivo: 7 señales a las que debe estar atento

Cabe recordar que el caso de Suárez no es el único que envuelve a Tim Ballard en controversia. Los mismos abogados que la representan han iniciado otras acciones legales en su contra por supuestos delitos sexuales, basados en acusaciones de antiguas empleadas, entre ellas una exasistente llamada Celeste Borys.

Así, las acusaciones hacia Ballard, un supuesto defensor de los derechos de los niños, han generado un giro irónico en la narrativa: quienes buscan justicia contra los traficantes de menores ahora están siendo señalados por delitos graves.

*Contenido generado con asistencia de la IA.