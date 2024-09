Mauricio Navas Talero: edad, esposa, hijos y más del libretista colombiano

El libretista, director, docente y guionista colombiano Mauricio Navas estuvo este 18 de septiembre en Día a Día, el matutino de Caracol Televisión, hablando sobre SmartFilms, un proyecto que ya cumple 10 años, y el cual dirige junto a su esposa, la actriz Yesenia Valencia.

¿Quién es Mauricio Navas Talero?

Mauricio Navas Talero, nacido en Bogotá, tiene 61 años y es un reconocido escritor con más de 30 años de trayectoria. Según relata en su página web oficial, estudió comunicación social en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ha escrito más de 2000 libretos para televisión, incluyendo Azúcar, La Mujer del Presidente y Alias El Mexicano.

Este trabajo le ha hecho merecedor de recibir cuatro premios Simón Bolívar, cinco Indias Catalina y dos TVyNovelas. Además, es presidente de su empresa de contenidos, All Media Atelier, director de la Escuela de Escritores de Mauricio Navas Talero y vicepresidente de SmartFilms y SmartFilmsClass.

¿Quién es la esposa de Mauricio Navas Talero?

Como mencionamos anteriormente, la esposa de Mauricio Navas es la actriz Yesenia Valencia, con quien ha construido un matrimonio que en 2024 cumple 15 años.

Sin embargo, una de las curiosidades más grandes de esta pareja es que, a pesar de ser esposos, no cumplen con un “requisito” que la sociedad impone a todos los matrimonios: vivir juntos.

“Mi esposo y yo decidimos que no queríamos convivir, que no queríamos tener el mismo hábitat, porque sentíamos que nos íbamos a encontrar con cosas que no nos interesaba, que era pelear por una toalla. Me preguntaba él: ‘¿Para qué quieres tener un hombre en tu vida?’ Cuando logramos responder eso nos dimos cuenta de que no queríamos pelear por eso”, explicó Valencia en una entrevista.

Por eso, la actriz y Navas decidieron que “tu desorden y mi extremado orden lo vamos a mantener separados para que no sea tema de conversación. Yo lo quiero encontrar cuando tengo miedo, en una enfermedad, en un momento de debilidad, en los momentos en los que necesito que me ayude a pensar, en la intimidad, quiero encontrarme con él en otros espacios distintos a la cotidianidad, que sí o sí llegan con los años”.

Te puede interesar: ¿Cuántos hijos tiene Julián Arango, Hugo Lombardi en ‘Betty, la fea’?

¿Quiénes son los hijos de Mauricio Navas Talero?

Mauricio Navas tiene dos hijos: su hija mayor es Valentina Navas, quien, aunque no siguió los pasos de su padre al 100%, sí está relacionada con el mundo de la comunicación. Según su perfil de LinkedIn, es “especialista en Marketing Digital con experiencia en creación de contenido, copywriting, pauta, creación de estrategias y administración de redes sociales”. Actualmente vive en Toronto, Canadá.

Por otra parte, esta Fernando Navas, el segundo hijo de Mauricio, quien en 2024 cumple 24 años. Nacido el 6 de octubre del 2000, Fernando es fruto del amor que hubo entre su padre y la actriz Geraldine Zivic, con quien estuvo casado, antes de contraer nupcias con Yesenia Valencia.