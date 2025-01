Paola Márquez, compositora caleña que se abre camino en la música contemporánea

Paola Márquez, es una compositora, psicóloga y trabajadora social de origen caleño, que emprendió hace 15 años, quizás, uno de los viajes más importantes de su vida, emigrar a los Estados Unidos para continuar con su sueño de estudiar música. Ella se graduó con honores de la facultad de música en la Universidad Juan N. Corpas en Bogotá y posteriormente recibió la beca Heaton Fellowship de la Universidad de Syracuse, donde obtuvo su maestría en composición y una segunda maestría en trabajo social en la Universidad de Michigan.

Contar con tres profesiones, le ha permitido a esta caleña abrirse camino en el campo de la composición de la música contemporánea, ya que ha logrado interconectar cada una de esas áreas para crear piezas únicas que ya han sido interpretadas en Estados Unidos, Italia, Colombia y Australia. Una de sus primeras piezas es el solo para violín ‘The Voice of silence’, fue estrenada en el 2009 por el reconocido violinista Arthur Kaganovskiy.

“Mi trabajo se basa en el poder de las experiencias vividas” asegura Márquez, quien en el 2011 recibió Mención de Honor en reconocimiento a su obra en el concurso Premio Internacional de Música a la Excelencia en Composición celebrado en Grecia. En el 2020 fue invitada al proyecto internacional “New Music of the Americas” dirigido por el compositor Mauricio Charbonnier de Argentina, con su obra ‘Speaking to silence’ para el álbum musical ‘Estampas Americanas’ en el que participa junto a Leonardo Le San y José Elizondo, grandes compositores de las Américas. El disco fue nominado en el 2022 a los Premios Grammy y ha sido transmitido por una de las cadenas de música clásica más importantes en Latinoamérica, Allegro HD Eurochannel.

Actualmente, Paola es Subdirectora de la Community Music School-Detroit de la Universidad Estatal de Michigan, donde desarrolla programas educativos musicales para ampliar el acceso a la educación musical en las comunidades urbanas. “Mi compromiso es hacer que la música sea accesible, significativa y transformadora. Ya sea componiendo piezas que destacan problemas sociales, asesorando a personas para que hagan realidad sus sueños o creando programas para promover la educación musical”.

Ahora, Paola presentará la obra inédita “Etudes For Immigrants”, que nació luego del llamado y del trabajo realizado en conjunto con el renombrado pianista, colombiano, el Dr. Andrés Jaramillo, especialista en la interpretación de música de compositores contemporáneos de Latinoamérica y los Estados Unidos, y premiado como Piano Spheres - Leonard Stein Resident 2024-2025. Tras meses de investigación y combinar su conocimiento en la música, la psicología y el trabajo social, Márquez compuso una pieza personal e íntima que transmite las historias y emociones que el Dr. Andrés, Paola y millones de personas sintieron cuando decidieron salir de su país para iniciar en uno nuevo como inmigrantes.

Dicha composición, la cual será interpretada por el Dr. Andrés Jaramillo en piano, la componen cinco momentos que plasman las emociones por las que un inmigrante transita

durante su proceso de adaptación: el asombro, la nostalgia, la frustración, la aceptación y la multiculturalidad. Para esta obra Paola utiliza su pasión por la psicología humana como inspiración para su trabajo, creando un puente único que une el arte, la música y las cuestiones sociales.

“Etudes for Immigrants”, será presentado en el concierto “A Journey of Immigrants” en la organización Piano Spheres, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el próximo 21 de enero de 2025. Este evento hace parte de la celebración de los 30 años de la entidad académica, fundada por Leonard Stein, musicólogo, pianista y director de orquesta norteamericana.