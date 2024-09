¿Shakira plagió el Waka Waka? Estas son las pruebas del supuesto robo

Cuando Shakira lanzó “Waka Waka (This Time for Africa)” como la canción oficial del Mundial de Fútbol 2010 en Sudáfrica, la canción se convirtió rápidamente en un éxito mundial.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran acusaciones de plagio debido a su evidente similitud con una canción de los años 80 titulada “Zamina mina (Zangaléwa)” del grupo camerunés Golden Sounds.

¿Cuál es el origen del Waka Waka?

La controversia se originó porque el coro de “Waka Waka” utiliza elementos de “Zangaléwa”, una canción que fue un gran éxito en África y en otros lugares como Colombia, país natal de Shakira. Esta conexión despertó acusaciones de que la artista había “robado” la canción sin permiso.

“Zangaléwa”, lanzada en 1986 por el grupo camerunés Golden Sounds, se popularizó debido a su pegajoso coro y su conexión con las marchas militares africanas. De hecho, la canción fue utilizada por soldados en varios contextos y había ganado notoriedad por sus letras y ritmo distintivo. Shakira, quien creció escuchando música de diversas partes del mundo, reconoció que se inspiró en esta canción cuando era niña.

A pesar de las acusaciones de plagio, no se llegó a una disputa legal. Representantes del grupo Golden Sounds, junto con su mánager Didier Edo, aclararon que no había plagio. Según ellos, se había llegado a un acuerdo previo entre Sony Music, Shakira y los miembros del grupo para readaptar la canción con respeto. Según Edo, la versión de Shakira no era una copia, sino una reinterpretación de un tema clásico africano. Esto evitó una batalla legal y permitió que la versión de Shakira honrara el legado musical africano.

Esta polémica levantó preguntas sobre los límites entre el homenaje y la apropiación cultural. Algunos críticos argumentaron que Shakira, como artista latina e internacional, no debería haber usado elementos tan icónicos de la música africana sin una representación adecuada o un reconocimiento más explícito. Otros, sin embargo, vieron la canción como un puente cultural, resaltando la colaboración con el grupo sudafricano Freshlyground, que aportó autenticidad al proyecto.

¿Wilfrido Vargas demandó a Shakira?

Además de la controversia con la canción camerunesa “Zangaléwa”, otra historia relacionada con “Waka Waka” involucra a Wilfrido Vargas, el famoso creador de éxitos como “El africano” y “El baile del perrito”. En 1988, Vargas transformó los versos de “Zangaléwa” en una canción titulada “El negro no puede”, interpretada por el grupo Las Chicas del Can.

Cuando “Waka Waka” se lanzó para el Mundial de 2010, circularon rumores de que Vargas podría demandar a Shakira por no respetar los derechos de autor de esta versión de “Zangaléwa”. Sin embargo, el propio Wilfrido Vargas salió a desmentir estas afirmaciones, aclarando que no tenía intención de emprender acciones legales y que no sabía de dónde provenían esos rumores.

Esta combinación de rumores y controversias contribuyó a crear un ambiente en el que el éxito de Shakira con “Waka Waka” se vio empañado por las acusaciones, aunque ninguna se materializó en un conflicto legal significativo.

*Contenido generado con asistencia de la IA.