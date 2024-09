Star Wars: cinco curiosidades de la saga que inmortalizó a James Earl Jones

Este 9 de septiembre nos dejó para siempre el legendario actor James Earl Jones a los 93 años. Reconocido por su gran trayectoria en el séptimo arte, para los amantes de la saga de Star Wars Jones siempre será el mítico Darth Vader, personaje a quien le prestó la voz en cinco ocasiones: el episodio III, IV, V y VI; así como en el spin-off ‘Rogue One’.

Además, el actor formó parte de otros éxitos como ‘Conan, el bárbaro’, ‘El rey león’ (haciendo la voz de Mufasa, el papá de Simba); ‘La caza del octubre rojo’, ‘Juego de patriotas’, entre otros.

Curiosidades que no conocías de Star Wars

Por supuesto, el fallecimiento de James ha hecho que todos los seguidores de la Star Wars traigan a memoria pequeños momentos o datos curiosos de una de las sagas más importantes del cine mundial, de la cual, Jones fue protagonista con uno de los villanos más legendarios de todos los tiempos.

En Cromos recordamos algunas de esas curiosidades, mismas que seguramente que no conocías o que simplemente no recordabas:

1. Nombre de los personajes

George Lucas no perdía ningún detalle de vista y la mayoría de los personajes no recibieron sus nombres desde el azar. Por ejemplo, “Anakin” proviene de “Anakim”, una raza de gigantes bíblicos, mientras que “Darth Vader” viene de la unión de “dark” (en inglés) y Vader (“padre” en neerlandés). Por su parte, la princesa Leia debe su nombre a Lea, una variación de Leona, lo que refleja la valentía y fuerza del personaje.

2. ¿Yoda, un mono?

Para ‘El Imperio Contraataca’ (Episodio V), George Lucas quería que Yoda fuese interpretado por un mono. Después de varios intentos para lograr que el animal se dejara la máscara y caminara con el mítico bastón, la producción se rindió y eligieron el muñeco que todos conocemos y con el que se introdujo al famoso maestro Jedi en la saga.

3. ¿Menos es más?

Darth Vader, con la poderosa voz de James Earl Jones, rompió todos los esquemas de lo que es ser un villano al hacer su primera aparición en Star Wars IV: Una nueva esperanza (1977). Sin embargo, no fue necesario mucho tiempo para que este personaje dejara huella: solo apareció ¡8 minutos y 6 segundos en toda la película!

4. ¡Hemos sido engañados!

Para nadie es un secreto que los efectos especiales de la primera trilogía serían considerados un poco rudimentarios hoy en día. Sin embargo, en su “sencillez” radica un gran trabajo humano para lograr engañar a los espectadores. Ejemplo de esto es que la mayoría de los fondos, en los que aparecían personas, naves y edificaciones, no existieron en realidad. Nadie notó que ¡todo era pintado a mano! Unos genios.

Te puede interesar:

5. E… ¿qué?

Odiados por unos y amados por otros, los ewok fueron muy importantes en el Episodio 6: el regreso del Jedi, ya que se convirtieron en aliados de los rebeldes para acabar con la Estrella de la Muerte. Sin embargo, para desilusión de muchos fans, la palabra ‘ewok’ no ha sido mencionada en ninguna de las películas de Star Wars.

Te puede interesar: ¿Cómo se podrá ver el Chapulín Colorado y Chespirito en Colombia?

Ñapa: La primera vez que se leyó la frase May the 4th be with you, fue el 4 de mayo de 1977, y nació como un titular en honor al primer día de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido. Su similitud con May the Force be with you (Que la fuerza te acompañe), hizo que los fans de Star Wars adoptaran el 4 de mayo como el día para celebrar esta épica saga.