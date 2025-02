‘Vos Podés’: el podcast que convirtió el dolor en inspiración

Sin embargo, hoy, su podcast Vos Podés es el más escuchado de Colombia, un espacio donde la vulnerabilidad y la resiliencia se entrelazan en cada episodio.

En un mundo saturado de contenido, su éxito no radica en fórmulas virales, sino en la conexión genuina con cada historia que cuenta.

“Estoy realmente enamorada de lo que hago, me apasiona contar historias”, dice con una emoción palpable. Y quizás ese sea su secreto: la pasión inquebrantable de alguien que no solo escucha, sino que siente cada testimonio.

El poder de las historias que sanan

Desde famosas hasta mujeres anónimas, Vos Podés se ha convertido en un mosaico de voces que, al entrelazarse, crean un mensaje poderoso: la adversidad puede transformarse en fortaleza.

Tatiana y su equipo han recibido más de 2.000 postulaciones de mujeres que desean compartir sus experiencias. “El criterio fundamental para elegir estas mujeres es que inspiren con su historia”, explica.

No importa cuán oscuro haya sido su pasado, lo que importa es cómo lograron iluminar su presente.

Entre todas las historias, hay una que aún no ha salido al aire y que Tatiana recuerda con especial emoción. “Entrevisté a una mujer con autismo. Es la primera vez que me vuelvo un mar de lágrimas, me enamoré de su historia,de la manera dulce y mágica de expresarse y de cómo nos dio una lección de empatía”.

En cada relato, Tatiana no solo encuentra inspiración, sino también lecciones de vida que la han moldeado tanto como a su audiencia.

De la pantalla al escenario: un salto al vacío

El impacto del podcast ha sido tan grande que ahora dará un paso aún más desafiante: del formato digital al escenario.

El 8 de mayo, en el Astor Plaza de Bogotá, Tatiana llevará Vos Podés a un evento en vivo, pero advierte: “No va a ser un podcast, va a ser una experiencia”.

Con una puesta en escena cuidadosamente planeada, promete un encuentro íntimo y real, casi como una terapia de grupo.

El miedo a enfrentarse a un teatro lleno es inevitable, pero Tatiana lo abraza como parte del proceso. “Jamás me había enfrentado a un teatro [...], pero estoy feliz porque es algo totalmente diferente”, confiesa.

La gira nacional la llevará también a Cali, Medellín y Bucaramanga, ciudades donde miles de mujeres esperan escuchar en vivo las palabras que ya las han acompañado en momentos de soledad y transformación.

El mensaje que rompe barreras

Más allá del éxito, Tatiana tiene claro que su propósito es inspirar. Consciente del impacto de su voz, ha aprendido a manejar la responsabilidad de ser un referente para tantas mujeres.

“Cada día me hago más consciente de la responsabilidad que tengo con lo que estoy haciendo, he ido entendiendo la magnitud de mi mensaje y el cuidado que debo tener con el proyecto”, dice. Pero su enfoque sigue siendo el mismo: inspirar desde la autenticidad.

Para quienes sueñan con crear un espacio similar, su consejo es simple pero contundente: Vos Podés. “Que se lancen sin miedo, que se desconecten de las voces de afuera y se enfoquen en la voz de su corazón”, dice con la certeza de quien, a pesar de las dudas, apostó por su instinto y encontró su propósito.

Tatiana Franko ha logrado mucho más que un podcast exitoso. Ha construido una comunidad de mujeres que, al escucharla, se descubren a sí mismas. En cada episodio, en cada historia, en cada lágrima compartida, Vos Podés deja una huella imborrable, recordando que, a pesar de las caídas, siempre se puede volver a empezar.