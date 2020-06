Fragmento de ‘De diez a zen’, el nuevo libro del psicoterapeuta Owen O’Kane

Según el autor editado por el sello Aguilar, solo necesitas 10 minutos al día para cambiar tu vida.

Por Owen O’Kane

A veces la vida puede ser dura y las situaciones, difíciles de manejar. En mi trabajo como terapeuta, con frecuencia veo a personas con problemas que quizá te resulten familiares:

• ¿Alguna vez te sientes abrumado y con la sensación de que no puedes más?

• ¿Te preocupas en exceso y te sientes exhausto o irritable y enfadado?

• ¿Tienes dificultades en las relaciones personales?

• ¿Comes demasiado o demasiado poco, o dependes de estímulos como el alcohol, los fármacos, las drogas, las compras, el sexo y las redes sociales para afrontar los problemas?

• ¿Alguna vez te sientes perdido e inútil, y que no vales nada?

Esta lista no es exhaustiva y es posible que tengas otros problemas, pero si alguno, la mayoría, o todos ellos te tocan alguna fibra sensible, te aseguro que no estás solo. El remedio está al alcance de la mano. Las técnicas de De diez a zen te enseñarán cómo aprender a lidiar con esas emociones difíciles y, en definitiva, a vivir la vida de una manera más tranquila, más feliz y más auténtica.

¿Alguna vez has mirado las festivas imágenes de las redes sociales —Facebook, Twitter, Instagram— y tenido el envidioso pensamiento de que todos los demás se lo pasan en grande? Esto sucede aunque sepamos que lo que estamos viendo es solo una versión minuciosamente editada de la realidad. Sí, es estupendo compartir todo lo alegre, pero ¿dónde están las otras fotos? Los relatos que compartimos en las redes sociales son lo que queremos que los demás vean y crean de nosotros, mientras que rara vez publicamos algo que tenga que ver con los retos que afrontamos.

Sería un alivio si todos pudiéramos ser veraces respecto a quiénes somos realmente, sin pedir disculpas. Ojalá pudiéramos ser sinceros sobre el espléndido y maravilloso desconcierto que supone ser humano. En ese desconcierto hay una inmensa sabiduría y muchas posibilidades de crecer, pero estas solo aflorarán si nos concedemos tiempo para detenernos a pensar. Nuestra cultura fomenta las noticias tergiversadas, los relatos editados y un ritmo frenético de actividad, y todos hacemos tantas cosas que con frecuencia nos sentimos quemados, incluso nuestros hijos. Así que en este libro te animo a que hagas una pausa de solo diez minutos todos los días, con la esperanza de que ese tiempo se convierta en una parte central de tu vida. También te animo a que abordes algunos de los aspectos difíciles de tu vida de forma segura y controlada, lo que te ayudará a ser cada vez más auténtico.

Todos tenemos problemas a veces; lo sé personal y profesionalmente. Este libro ofrece la solución De diez a zen, un primer paso para recuperar el control y volver a una mente más serena y una vida mejor. No prometo ni varitas ni polvos mágicos. Pero lo que sí prometo es compartir contigo algunas técnicas eficaces y transformadoras. Estas técnicas y principios de vida se basan en algunos de los modelos psicológicos más comprobados que utilizo en mi trabajo como psicoterapeuta, en mis experiencias con enfermos terminales y en algunas vivencias personales a lo largo de este tiempo.

¿Por qué «zen»?

¿Por qué lo he llamado De diez a zen? ¿Qué imágenes nos vienen a la cabeza cuando pensamos en alcanzar un estado «zen»? Habrá quien piense en el budismo zen, en el camino espiritual. Otros lo entenderán en un sentido más general, como una especie de abreviatura de relajación.

De entrada, he de explicar que este libro no se basa en el budismo zen. No me centro en la meditación pura o el camino de la iluminación. No haré uso de ningún gong ni cántico y no es necesario adherirse a ninguna práctica espiritual. Más bien utilizo el término en el sentido coloquial de estar «en la zona» o relajado. Se trata de conseguir ese anhelado estado mental al que con frecuencia la gente accede a través de la meditación, en el que nos sentimos sosegados, conscientes y abiertos. Se trata de estar concentrado pero relajado; la idea del zen es un enfoque de la vida que hace hincapié en la creatividad, la sencillez y la intuición, más que en fijar la atención en objetivos. Es zen en el sentido de la relajación, de alcanzar esa codiciada calma profunda y centrada.

Aunque este libro no trate sobre el budismo, tengo la esperanza de que al honrar la sabiduría de las enseñanzas del budismo, la atención plena y la psicología, junto con la sabiduría de los enfermos terminales y mis experiencias en terapia, el lector pueda encontrar su propia iluminación en la práctica de De diez a zen; su zen personal, signifique lo que signifique para cada uno.