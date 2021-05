Gal Gadot, que creció en la ciudad de Tel Aviv, es tendencia a raíz de una reflexión sobre la crisis entre su país y Palestina. La actriz es veterana del ejército israelí.

En las redes sociales nadie sale ileso, menos cuando hay un tema político de por medio. El conflicto entre israelís y palestinos tiene al mundo en vilo por las consecuencias en la población civil. Sin que haya luces de que termine pronto, la comunidad internacional clama para que cesen las hostilidades.

Lea también: Claudia Bahamón es la protagonista de la nueva edición de Revista Cromos

La coyuntura no pasa desapercibida para los protagonistas de la industria del entretenimiento. Gal Gadot, la actriz israelí que prestó servicio militar en 2007, recientemente publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales:

“Se me rompe el corazón. Mi país está en guerra. Me preocupan mi familia y mis amigos. Me preocupa mi gente. Este es un círculo vicioso que sucede desde hace demasiado tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura, nuestros vecinos merecen lo mismo. Rezo por las víctimas y sus familias, rezo para que esta hostilidad inimaginable cese, rezo para que nuestros líderes encuentren la solución para que podamos vivir lado a lado en paz. Rezo por días mejores”

Le puede interesar: Gal Gadot espera a su tercer hijo

Su reflexión cayó como gasolina en una fogata. Algunos usuarios la interpretaron como una provocación y un acto de propaganda. Gadot está en el ojo del huracán porque supuestamente ni siquiera mencionó a los palestinos, un gesto que fue condenado por varios seguidores.

gal gadot apoya activamente un genocidio étnico y aún la siguen casteado como wonder woman — vale lvs ger🇨🇴🇵🇸 (@olsengaga) May 12, 2021

Mucha gente justifica a Gal Gadot por ser famosa y guapa, pero no es más que otra que apoya el genocidio y deshumaniza a las víctimas y además, aprovecha su fama para ello. — Guillem (@Guirc_007) May 12, 2021

“La liga del maltrato”

La israelí se unió a las denuncias contra Joss Whedon, director de La liga de la justicia: “él me amenazó con mi carrera y dijo que, si hacía algo, haría que tuviera una carrera miserable; y yo simplemente me encargué de eso”.

Su experiencia suma al expediente de Whedon, que fue señalado de “grosero, abusivo y poco profesional” por el actor Ray Fisher. Charisma Carpenter,Sarah Michelle Gellar, Amber Benson y Michelle Trachtenberg también están en la lista de los que han criticado el trato del director.