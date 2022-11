Aprende a hacer un margarita perfecto según un experto

Dre Masso es una figura legendaria en el mundo de la coctelería internacional, ha trabajado para los bares más importantes y exitosos en la excitante Londres y está al frente de Altos Tequila, una firma premium de esta bebida que pertenece al portafolio del conglomerado Pernod Ricard.

Lee también: Receta de queso camembert asado con confitura de uchuvas y romero

Aquí encuentras más contenidos como este

El experto visitó recientemente Colombia con un gran propósito, presentar The Tahona Society Competition, que es una competencia para bartenders en el que se hará una guía por parte de expertos, el tema es ‘Productos artesanales para la hostelería y la coctelería con un enfoque científico y sostenible’. Todos aquellos que quieran inscribirse pueden hacerlo hasta febrero de 2023. El premio son 50 mil dólares para desarrollar su proyecto con completo asesoramiento profesional.

Teniendo en cuenta que el protagonista aquí es el tequila, Cromos entrevistó a Dre Masso para conocer más sobre su pasión frente a este licor y algunos tips en términos de coctelería.

Él empezó contando que todo inició en 2002 cuando conoció a Julio Bermejo, embajador de tequila para Estados Unidos, cuya familia tiene un restaurante que se llama Tommy’s Mexican Restaurant, ubicado en San Francisco. Allí persiste un cóctel estelar, el Tommy’s Margarita.

Al conocer toda la sabiduría que el hombre tiene frente al tequila, Masso no pudo evitar sentirse atrapado y finalmente convertirse en un gran conocedor de primera sobre este tema que despierta tantas emociones.

Cromos: ¿Cuál es tu cóctel favorito con tequila y qué consejos nos das para hacerlo?

Dre Masso: (Es el Tommy’s Margarita) Él (Bermejo) dijo “voy a poner el agave y a cambiarlo por el triple sec”, él quería mostrar el tequila que eliges, el puro limón verde, fresco, la miel de agave, eso ayuda mucho porque todo está muy balanceado, es como una limonada para adultos.

Es muy fácil hacerlo, si pones un poquito más de tequila, o menos de agave, unas goticas más de limón, casi siempre sale bien. Para mostrar un cóctel a mis amigos que no trabajan en los bares, o familia, muchas veces compro una botella de Altos, una bolsa de limones y una botella de agave, la verdad pongo dos partes de Altos, el blanco o el reposado, el blanco representa mucho esa bebida porque tiene notas cítricas, herbales, minerales, es súper fresco, dos partes de tequila, una parte de limón exprimido al momento y media parte del agave y lo mezclas.

Él no recomienda usar sal porque se dice que la sal es para esconder el sabor de tequilas inferiores, pero hay muy buenas sales, por ejemplo, la mexicana, el Tajín. También me gusta usar tequila en otras bebidas que llevan alcohol, por ejemplo, el Martini con un tequila blanco, un old fashioned con tequila añejado, un negroni es delicioso con tequila o mezcal.

Además: Leonor Espinosa busca derribar estereotipos de género con este evento gastronómico

C: ¿Qué cócteles nos recomiendas para las fiestas decembrinas?

DM: Aquí (En Londres) tenemos un par de bebidas que son muy populares durante este tiempo, por ejemplo, el mulled wine, es una tradición en los meses fríos, es una mezcla de un vino tinto con algún tipo de alcohol, puede ser cualquiera, ginebra, tequila, ron, whiskey, brandy, obvio yo prefiero usar un tequila, uno reposado, tiene baking spices, como la estrella de anís, clavos, canela, vainilla, sale muy bien, le puedes agregar miel de agave, naranja o limón y se calienta todo, se sirve caliente y es delicioso. También lo puedes hacer frío, como si fuera un Martini, lo mezclas todo.