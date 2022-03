!Aprende a preparar las arepas dulces perfectas!

Una de las más clásicas arepas es la arepa dulce con anís. Foto: Cortesía

La arepa es una de las comidas más apetecidas y consumidas en Colombia.

No es gratuito, pues las arepas, además de ser deliciosas, son una excelente base para cualquier combinación. Con seguridad, has probado una arepa emblemática de varias zonas del país: rellena de queso, amarilla o de choclo, blanca o paisa, arepa de huevo, y más.

Hoy, te enseñamos a preparar una de las más deliciosas que también puedes acompañar con queso: arepa dulce con anis.

¿Por qué comemos arepas?

Tienen su origen en las culturas precolombinas, que utilizaban el maíz seco molido de múltiples formas, (hoy harina de maíz) entre ellas, para hacer arepas.

Esa tradición llega hasta nuestros días a la mayoría de las mesas colombianas. La razón por la que Venezuela también tiene sus propias arepas es justamente porque los indígenas habitaban la zona de los dos países y en el tiempo se fueron desarrollando diferentes versiones.

Prueba diferentes opciones

En esta versión particular se utiliza anís, el famoso ingrediente que le da el sabor al aguardiente, y sin embargo, en esta receta su gusto es muy diferente, y tiende a volverse dulce, lo que le da un gusto especial a las arepas que vale la pena probar si aún no lo has hecho.

Puedes ponerle queso para terminar de darle un gusto delicioso, o si quieres algo totalmente dulce, pruébala con bocadillo también. No te arrepentirás.

Ingredientes para la masa:

· 2 tazas de harina de maíz precocida

· 2.5 tazas de agua

· 50 gramos de panela

· 2 cucharaditas de semillas de anís

· 1 pizca de sal

· Aceite vegetal

Preparación:

1. Coloca una olla con el agua y la panela a fuego medio. Revuelve cuando consideres necesario y tan pronto se disuelva la panela retírala del fuego. Reserva.

2. En un tazón, agrega la harina de maíz, las semillas de anís (pueden ser enteras o molidas) y la pizca de sal. Revuelve muy bien para integrar todo.

3. Añade a la harina la mitad del agua con panela, hazlo poco a poco, puedes mezclar con una cuchara de palo. Agrega la otra mitad y cuando ya no puedas integrarlo con ayuda del utensilio, puedes hacerlo directamente con las manos (o si prefieres, puedes iniciar por ahí).

4. Amasa hasta obtener una masa homogénea, con consistencia suave y que no se quiebre.

5. Toma una porción, forma una bolita y aplánala con las manos hasta formar una arepa de alrededor de medio centímetro de grosor. Repite hasta terminar la masa.

6. Alista tu estación para freír las arepas, es decir, deja papel absorbente en donde las vayas a poner para evitar perder tiempo o que se quemen. Una vez lista, pon aceite vegetal en un sartén, y cuando esté muy caliente, coloca con cuidado tus arepas hasta dorarlas por ambas caras.

7. En cuanto se enfríen un poco, sirve tus arepas dulces con tus ingredientes favoritos o solas, y distruta.

