Hoy les traemos una receta genial que todos debemos hacer aunque sea una vez en la vida. Le dicen leche asada, quesillo, flan de leche, queso napolitano. La hicimos especialmente para ustedes que están en sus casas. 💛👨🏻‍🍳👨🏻‍🍳 . . PARA 10 PORCIONES INGREDIENTES: 1 lata de leche condensada 5 huevos Leche (la misma medida de la lata de leche condensada) Vainilla 1 chorrito de ron Para el caramelo: 5 cucharadas de azúcar ½ taza de agua PREPARACIÓN: 1. En un molde redondo de metal o refractario (también pueden ser varios moldes) agrega 1/2 de taza de agua y 5 cucharadas de azúcar y mueve constantemente. Este es el caramelo y el color debe ser dorado. Retíralo del fuego cuando tenga un color amarillento porque luego se oscurecerá. Evita que se queme. 2. Aún caliente, esparce el caramelo por todo el molde y déjalo enfríar. 3. Coloca en la licuadora los huevos, la leche condensada y la leche, hasta que quede homogéneo y agrega al final un poquito de vainilla y/o ron. 4. Coloca la mezcla en el molde y ahora a cocinar. 5. Lo haremos de dos formas: 1) en baño de maría (agua hasta la mitad del envase) bien sellado con tapa y papel aluminio, para que no le entre agua y pueda dañar la mezcla. Este tarda de 50 a 60 minutos o hasta que al introducir un palillo salga seco. 2) en air fryer a 200 °C por 35 a 40 minutos o hasta que el palillo salga limpio. 6. Deja enfriar de 2 a 4 horas en la nevera. 7. Pueden hacerlo de piña, chocolate, coco, café y lo que quieran!!!