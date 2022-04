Arroz y huevo: el almuerzo de Carolina Cruz, además de rico ¿Qué tan nutritivo es?

La receta de arroz con huevo es de las que más se consume en el país. Foto: Pixabay

Para muchas personas, no hay mejor salsa que la de una yema en estado líquido. Su sabor al combinarla bien sea con pan o con arroz, es algo que despierta las papilas gustativas a su máximo punto.

Hay personas a las que el huevo frito no les sienta bien o simplemente no les atrae. Sin embargo, esto no evita que lo hagan batido y lo combinen con un poco de arroz, dándole gusto a su estómago.

¿Qué tan nutritiva es esta preparación?

De acuerdo con el chef Jainer Grisales “todo el mundo, sin importar clase social o lugar en el mapa, come arroz con huevo. Ponemos a freír el huevo y cuando está cuajando le echamos arrocito cocinado y hecho. O también, al arroz caliente, recién salido de la olla, le ponemos un huevito frito encima y un poco de salsa de tomate, ¡es la locura!”.

La gastrónoma y dietista Valeria Giha, coautora de un recetario sobre el huevo, el huevo, es de las mejores proteínas que tenemos a disposición. “El cuerpo la absorbe muy bien. Es u alimento relativamente económico para la calidad de la proteína que tiene”.

Tiene calcio, magnesio, hierro, potasio, sodio, vitaminas y también colesterol. “Esto creó un mito que hace que la gente le tenga temor al huevo”, dice la cocinera y nutricionista. No obstante, este alimento no es malo para el cuerpo si se consume incluso tres veces al día.

Por otro lado, Laura Aparicio Patiño, médica con maestría en Nutrición Clínica y Dietética Humana, considera que este es un súper alimento, “en principio es una proteína con un alto valor biológico; es fuente de un número de vitaminas como A, D, K, B12, aporta minerales como fósforo, hierro, potasio, antioxidantes como luteína y zeaxantina”.

Igualmente, dijo que el colesterol en el huevo no necesariamente es algo malo. “Es importante entender que nuestro cuerpo necesita colesterol para la producción de hormonas, estabilizar membranas, generar energía eficiente, entre otras funciones, sino lo aportamos igual el hígado tendrá que producirlo para cumplir con su función.

Por su parte, el chef Carlos Ibáñez, señaló que “para mí la receta de huevos con arroz significa mucho, mi niñez, crecer en Colombia, cultura, arraigo por nuestra tierra y, también, resiliencia porque le sabemos sacar provecho a las cosas naturales y sencillas como esta preparación”.

“Los últimos estudios consideran seguro para la mayoría de la población el consumo entre uno y tres huevos al día”, resaltó Laura Aparicio Patiño, médica con maestría en Nutrición Clínica y Dietética Humana.