Bogotá será anfitriona de la sexta edición de Los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica 2018

Revista Cromos

La sexta lista anual de Latin America’s 50 Best Restaurants, patrocinada por S.Pellegrino y Acqua Panna, se anunciará el martes 30 de octubre de 2018 en el centro de eventos Ágora en Bogotá. Por segundo año consecutivo, Colombia es el país anfitrión de un programa de eventos que incluye el evento de liderazgo de pensamiento gastronómico #50BestTalks, la fiesta anual de los Chefs y la ceremonia de premiación.

Chefs, restauranteros, sommeliers, influencers, periodistas y gastrónomos de todo el mundo celebrarán la diversidad gastronómica de América Latina, durante dos días de actividades que culminarán con el anuncio de la célebre lista de los mejores 50 restaurantes de la región.

William Drew, Editor General de Latin America’s 50 Best Restaurants, comentó: "Después del éxito de nuestro primer evento en Bogotá en 2017, estamos muy emocionados de regresar a la capital culinaria de Colombia para realizar una serie de eventos que prometen ser aún más grandes y mejores que antes. Esperamos dar la bienvenida a los chefs y dueños de restaurantes de toda la región para experimentar la calidez de la gastronomía colombiana una vez más.”

Se anunciarán tres premios especiales en las semanas antes de la ceremonia, cuyos respectivos trofeos se entregarán durante la noche del 30 de octubre. Estos incluyen el Premio Diners Club Lifetime Achievement, anunciado el 5 de septiembre; el premio elit Vodka Latin America's Best Female Chef, anunciado el 26 de septiembre; y el premio Miele One To Watch, anunciado el 17 de octubre.

El lunes 29 de octubre, Latin America’s 50 Best Restaurants ofrecerá la nueva edición de #50BestTalks, presentada por Miele, un evento de liderazgo intelectual en la gastronomía en el que ponentes invitados como Jefferson Rueda de A Casa do Porco, en São Paulo, y Leonor Espinosa de Leo, en Bogotá, discutirán sobre el futuro de la carne, los vegetales y las proteínas alternativas.También se otorgarán una serie de premios específicos para cada país, así como el principal atractivo de la noche: el Mejor Restaurante de América Latina 2018, patrocinado por S.Pellegrino y Acqua Panna.

Este año, los Latin America’s 50 Best Restaurants estrenarán una nueva categoría: el premio Sustainable Restaurant Award, que reconoce al restaurante con las mejores prácticas, abarcando desde la reducción de residuos hasta el abastecimiento ético, bienestar del personal y programas de desarrollo comunitario.

Tanto el evento #50BestTalks como la ceremonia de entrega de premios de la lista de los Mejores restaurantes de América Latina, serán transmitidas en vivo vía streaming a través de la página de Facebook de Latin America’s 50 Best Restaurants.