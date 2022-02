¿Cómo hacer crema de espinacas? Esta es la sencilla receta Foto: GettyImages

“Creo que no es un secreto que cuando éramos pequeños a todos nos dieron crema de espinacas con la intención de que fuéramos todos igual de fuertes a Popeye “el marino soy”., comenta la chef Jade Pimont quien hizo su carrera de hotelería y turismo con enfoque en la gastronomía en Estrasburgo (Francia) y volvió a Colombia para crear su propia pastelería francesa en Bogotá, llamada Jade Pimont.

“A mí no me gustaba mucho, hasta que mi abuelita un fin de semana me hizo esta crema de espinaca y la verdad que me pareció muy rica. Me decía que tenía que coger fuerzas para ganarles a todos en los partidos de tenis. ¡Gracias abuelita porque gracias a tu crema de espinaca gané muchos partidos!

Hoy la chef Jade Pimont nos enseña a preparar una deliciosa crema de espinacas en tan solo 6 pasos:

Crema de espinaca: receta e ingredientes

Ingredientes para la crema de espinacas

-200g de crema de leche

-1lb de espinacas frescas

-1 cebolla

-1 ajo

-Agua

-Aceite de oliva

-Sal

Preparación para la crema de espinacas

1. Lo primero, es pochar la cebolla y el ajo picados en una olla con un chorrito de aceite de oliva.

2. Agregamos espinacas, sal al gusto y cubrimos con agua. Si son espinacas frescas, ojalá así sea, dejamos 5 minutos. Si son congeladas 7 minutos.

3. Una vez cocidas, retiramos un poco de agua de la cocción, con una batidora, ojalá eléctrica, batimos hasta que quede con una textura en lo posible líquida.

4. Dependiendo de los gustos, si te gusta más líquida le puedes agregar agua de la cocción.

5. Al final, le agregas la crema de leche, revuelves hasta que esté homogéneo. Le puedes agregar sal y pimienta su gustas.

6. Para darle un toque crujiente a la receta, le puedes agregar crutones de pan bien tostados para decorarlo.

