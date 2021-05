¿Cómo hacer una hamburguesa ranchera?

La hamburguesa ranchera es la más abundante en proteína, la mezcla de chorizo, tocineta y queso cheddar nos regala una sensación única de sabores que, al combinarse con la carne de búfalo, la cual es una de las más pedidas en los restaurantes del país.

INGREDIENTES PARA PREPARAR UNA HAMBURGUESA RANCHERA

● Carne hamburguesa de 150 gramos

● Pan de hamburguesa artesanal

● 45 gramos de Tocineta

● 25 gramos de Queso cheddar

● 1/2 chorizo de búfalo

● Cebolla caramelizada

● Tomate maduro

● Lechuga

● Salsa de la casa

● Salsa BBQ

● Papel encerado para envolver

PREPARACIÓN DE UNA HAMBURGUESA RANCHERA:

-Previamente debemos limpiar y desinfectar los vegetales, pre-calentar la parrilla o grill a una temperatura no mayor a 115 grados centígrados y el aceite de la freidora a unos 150 grados centígrados y tener todos los ingredientes a la mano ubicados estratégicamente para hacer fácil su obtención y uso.

-Sobre el grill caliente colocamos la carne de búfalo, (previamente descongelada a temperatura ambiente). El tiempo de cocción por cada cara de la carne de hamburguesa no debe sobrepasar los 4 minutos para conseguir una carne jugosa.

-Mientras se cocina la carne colocamos el pan de hamburguesa con su cara interior hacia el grill por 1 minuto, esto es para darle crocancia en su interior sellándolo y evitar que los jugos de la carne y las salsas saturan de humedad el pan. Luego le agregamos a las caras internas una línea delgada por el borde exterior de salsa BBQ, esto permite tener un sabor dulce y ahumado en el primer bocado.

-Sobre la parte inferior del pan colocamos una hoja de lechuga que no sobresalga demasiado los límites del pan, la lechuga debe estar fresca y de aspecto agradable, sin áreas quemadas o dañadas, este trabajo de selección debe realizarse con detenimiento previamente.

-Sobre la lechuga colocamos 2 rebanadas de tomate maduro pero que no se pase de nivel de madurez óptima, para no agregar tanta humedad a la hamburguesa, las rebanadas de tomate no deben superar los 4 milímetros de grosor al igual que la lechuga el tomate debe estar en óptimo estado y de un color rojo.

-Sobre el tomate agregamos una cantidad de unos 20 a 25 gramos de salsa de la casa, esta debe distribuirse en su mayoría en la parte central del área que comprende la hamburguesa para que cuando se le aplique la siguiente capa que es la carne, esta por el peso y el calor de la misma se distribuya hacia los extremos.

-Sobre el grill colocamos la porción de tocineta dándole una cocción mediana para que tenga ternura con partes de crocancia y la misma se debe cortar en 2 partes iguales.

-Al tener el pan inferior ya con la salsa BBQ, la lechuga y el tomate con la salsa de la casa, en el grill ya la carne debe estar por los 2 minutos de cocción de su segunda cara y sobre la cara que ya está cocida colocamos unos 25 gramos de queso cheddar distribuido uniformemente sobre la carne mientras esperamos los 2 minutos faltantes para la cocción de la carne el calor derrite parte del queso y lo adhiere sobre la misma.

-Mientras esperamos que se termine de cocer la carne en el grill en una freidora de alto rendimiento con el aceite a 150 grados centígrados colocamos la mitad de un chorizo, el cual debe estar abierto tipo mariposa para lograr conseguir su cocción en un tiempo no mayor a 2 minutos, al pasar 2 minutos lo retiramos de la freidora y lo dejamos escurrir unos 10 segundos

-Luego sobre el pan que ya tiene la lechuga, tomate y las salsas colocamos en orden primero la carne de hamburguesa con queso cheddar, segundo la mitad del chorizo, tercero 20 gramos de cebolla caramelizada a temperatura ambiente, cuarto la porción de tocineta cortada en 2 partes y unos 5 gramos de salsa BBQ.

-Por último, cerramos la preparación con la otra capa de pan colocándola muy suavemente sin hacer presión para evitar quitarle tamaño y volumen a la hamburguesa.

-Con mucho cuidado envolvemos con papel encerado usando la técnica de paño superior y dobles inferior sin hacer presión.

Servimos en un plato. Disfruta de una deliciosa hamburguesa ranchera

RECOMENDACIONES ANTES PARA HACER ESTA HAMBURGUESA RANCHERA: