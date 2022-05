Día de la Madre: Regala este delicioso cheesecake de cookies and cream

Prepara este cheesecake de cookies and cream para el Día de la Madre. Foto: GettyImages

Se acerca el Día de la Madre y probablemente tienes pensado celebrarlo con tu familia, quizás hayas planeado algún almuerzo o cena especial y no sabes qué postre terminará la celebración.

Si es tu caso, no dejes de intentar con este cheescake de cookies and cream que con algunos ingredientes podrá sorprenderte a ti y a todos tus invitados.

Por otro lado, también es una excelente opción si quieres sorprender a mamá con algo que no sea demasiado costoso y puedas hacer con tus propias manos, intenta preparar esta receta que además de deliciosa, te aseguramos será un excelente regalo. No solo porque esta receta no falla, sino porque además tendrá un lindo significado personal.

Ingredientes para el cheescake de cookies and cream

Base:

250 gramos de galletas de chocolate molidas

60 gramos de mantequilla derretida

Cobertura:

60 gramos crema para batir

100 g chocolate blanco

Relleno:

1 taza de crema para batir

1 barra de queso crema

100 g de azúcar pulverizada

70 g de chocolate blanco fundido

Procedimiento para preparar un delicioso cheesecake de cookies and cream

Base:

1. Mezcla las galletas molidas con la mantequilla derretida y cubre la base de los moldes, presionando un poco para que quede bien cohesionada.

Relleno:

2. Bate la crema batida hasta que esté firme, reservar.

3. Mezcla el queso crema con el azúcar pulverizada y las 4 cucharadas de galletas de chocolate ya hechas polvo. Mezcla ambas preparaciones.

4. Vierte en los moldes con la base de galleta y congélalo mínimo por una hora. Revisa que esté firme cuando lo vayas a sacar.

Cobertura:

5. Calienta la crema para batir hasta que hierva y agrega el chocolate blanco para fundirlo. Mezcla hasta que esté totalmente integrado y luego cubre tu cheescake. Refrigéralo por mínimo una hora.

Opcional: ¡Puedes agregarle salsa de chocolate y algunas galletas para decorar!

