Fácil y rápido | Cómo hacer una tostada francesa con pan duro

¿Estás cansado de comerlo siempre igual? Prepárate para darle una nueva vida al pan con estas opciones deliciosas, pensadas para los amantes del dulce y la sal.

Aunque en el mundo se le conoce de otras maneras como torrijas o pan perdido, el foco es el mismo. Reutilizar el pan que quedó duro, humedecerlo y pasarlo por la sartén.

Muchas personas piensan que una vez el pan está completamente duro, ya no se puede aprovechar, y optan por deshacerse de él. No obstante los conocedores de la cocina afirman que se le puede sacar provecho a esos pedazos que quedan y que nadie se come en casa.

Tostada francesa paso a paso

Esta es una receta que seguro le va a gustar a toda tu familia y tu paladar lo agradecerá. Además, no toma casi tiempo de preparación.

Ingredientes:

• 75 g de pan

•100 ml de leche de almendras.

•1 huevo.

•10 ml de miel de maple.

• 3 g de esencia de vainilla.

• 50 ml de aceite vegetal.

•10 g de mantequilla o ghee.

•15 g de azúcar.

• 50 g de duraznos parrillados.

• 30 g de crema de chantilly.

• 5 ml de miel de abejas al anís.

• 5 g de hierbabuena o flores comestibles.

Preparación:

Corta una tajada gruesa del pan de aproximadamente 5 cm. Mezcla la leche de almendras, el huevo, la miel de maple y la esencia de vainilla.

Luego humedece en ella el pan. Lleva la tostada a una sartén caliente con aceite y mantequilla. Sella y dale

vuelta. Esparce sobre el pan más mantequilla, espolvorea el azúcar por encima y de nuevo dale vuelta para formar un caramelo. Decora con los duraznos, la crema de chantilly y la hierbabuena o las flores. Rocía con miel de abejas al anís.

El resultado es una receta para hacer en el desayuno un fin de semana. Con ella tu familia disfrutará cada mordisco pues es muy sencilla, rápida y deliciosa. Además, es perfecta para tener energías una mañana de domingo que no quieras hacer nada.

Al servir, puedes acompañar el plato con la fruta ya mencionada o variarlo con banano en rodajas, frutos secos, mermeladas o si lo deseas siropes de tu preferencia.