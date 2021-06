Fresas con chocolate, un aperitivo para sorprender a papá

Esta receta es originaria de Chicago, durante el año 1960. Su creadora fue Lorena Lorusso, quien vendía productos gourmet en una pequeña tienda, donde servían chocolate caliente. Un buen día se le ocurrió introducir una fresa dentro de la taza de chocolate. Esperó que se enfriara y endureciera, para luego presentarla como una innovación, creando así las famosas fresas con chocolate.

Puedes leer: Fresas: beneficios y propiedades que te sorprenderán de esta fruta

Desde entonces, se utilizan muchas frutas recubiertas de chocolate como postre. Las fresas con chocolate fundido son una sana tentación y una actividad estupenda para que toda la familia pase un rato reunida en torno a la mesa.

De la mano de nuestra chef invitada, Lizeth Garzón, nos enseñará a hacer este delicioso postre para deleitar a nuestro papá. ¡Manos a la obra!

INGREDIENTES:

-1 kilo de fresas grandes

-300 grs de chocolate negro

-300 grs de chocolate blanco

-Frutos secos al gusto: almendras, avellanas, coco rallado, grajeas, etc…

-Crema de leche (opcional)

-Utensilios

-3 mangas de plástico de repostería o 3 bolsas de plástico transparente.

-3 bowls

-Palillos

PREPARACION

-Lavar bien las fresas y dejarlas secar bien, sea en una reja/bandeja de horno, un papel absorbente o un paño de cocina. Poner un palillo dentro de cada fresa a nivel de las hojas.

-Fundir el chocolate

-Tienes 2 maneras de fundir el chocolate, al baño maría o en el microondas.

-Al Baño María, simplemente pon una ollita con agua en el fuego (fuego medio) y añade el recipiente con el chocolate dentro de la cacerola con agua hirviendo. Mezcla bien hasta que haya derretido el chocolate. El recipiente debe flotar, no puede tocar el fondo de la cacerola para no quemarse. Repite la operación con el recipiente del chocolate blanco. Si no consigues la textura cremosa, añade un poco de crema de leche y mezcla bien.

-En el microondas, necesitas derretir el chocolate de esta manera:

-Chocolate negro: poner el microondas a media temperatura, mezclar cada 30 segundos y comprobar la textura.

-Chocolate blanco: poner el microondas a temperatura baja, mezclar cada 30 segundos y comprobar la textura.

-Si no consigues la textura cremosa adecuada, puedes añadir al calentar el chocolate un poco de crema de leche.

Puedes leer: Así puedes preparar una deliciosa milhoja de guanábana y arequipe

-Una vez obtenida la textura adecuada, poner cada chocolate en una manga (o bolsa plástica) presionar el chocolate hacia una esquina y cortar un agujero en la esquina muy pequeño.

-Para la decoración con toppins, ponlos en bowls, da vuelta a cada fresa en el bowl de chocolate que eliges. Sacúdela un poco para quitar los excedentes de chocolate e introduce la fresa dentro del bowl con los toppins que elijas.