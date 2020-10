Harry Sasson: receta para preparar habichuelines fritos con ajo y cilantro

He visto frituras en aceite hondo en España, en China y en Italia (unas alcachofitas fritas, por ejemplo), y ahora vamos a aplicar este procedimiento a unos habichuelines que freiremos y luego terminaremos en el wok con ajo, jengibre y algo de picante.

Hace años me encontraba visitando el hermoso mercado de la Boquería, en Barcelona, cuando me acerqué a uno de los puestos de comidas para ordenar unos espárragos. El dependiente me dijo que no tenía, pero que podía ir al mercado, comprar unos y llevárselos para que los preparara. Así hice, y elegí los espárragos más lindos y frescos que encontré. El joven del puesto de comidas los tomó, les cortó las patas y los arrojó a una freidora muy caliente. Quedé en shock, pues pensé que era la peor forma de tratar un producto precioso. Sin embargo, aguardé, y cuando me los puso en el plato apenas terminados con sal de mar y un poquito de limón, al probarlos mi sorpresa fue extraordinaria: quedaron deliciosos, doraditos por fuera y cremosos por dentro; y así aprendí una nueva técnica de cocción de vegetales. He visto frituras en aceite hondo en España, en China y en Italia (unas alcachofitas fritas, por ejemplo), y ahora vamos a aplicar este procedimiento a unos habichuelines que freiremos y luego terminaremos en el wok con ajo, jengibre y algo de picante.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

Habichuelines fritos con ajo y cilantro

INGREDIENTES (Para 2 personas)

400 gramos de habichuelines lavados y despuntados

Aceite vegetal para freír

2 o 3 dientes de ajo picados

1 cucharada de jengibre rallado

1 cucharada de cilantro picado

Ají seco al gusto y sal

PREPARACIÓN

Fría los habichuelines en aceite hondo a 350º F. Retírelos, escúrralos y séquelos. Aparte, en un wok con un chorrito de aceite vegetal, saltee el ajo. Antes de que dore agregue el jengibre y los habichuelines, y saltee. Termine con el cilantro, el ají al gusto y sal.