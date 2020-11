Harry Sasson: yogur griego para el desayuno

Me tomo el atrevimiento esta semana de hacer algo muy sencillo, pero ocurrió que me preparé este desayuno y no pude evitar tomarle fotos para compartirlas con los lectores de esta columna.

Una costumbre mediterránea es filtrar el yogur para escurrir el exceso de suero y que quede muy cremoso, es lo que se conoce como yogur griego: denso, suave y de rico sabor lácteo.

Este es el proceso que utiliza la marca Zorba para preparar su excelente yogur griego, que utilizo, por ejemplo, para preparar labne o leche cortada.

Aquí la clave es la calidad de los ingredientes: un buen yogur griego, unas tajadas de pan fresco y el mejor aceite de oliva que podamos conseguir. Ya lo demás está en la imaginación.

En mi caso, acompañé mi desayuno con unas rodajas de pepino, algo de tomate, unos huevos revueltos y mucha pimienta negra fresca.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

Yogur griego para el desayuno (para dos personas)

INGREDIENTES

250 gramos de yogur griego de Zorba

2 o 3 cucharadas de aceite de oliva de la mejor calidad

Orégano seco

1/2 cucharadita de sal

1/2 taza de aceitunas negras

Pepino cohombro cortado en rodajas

1 tomate cortado en cuartos

4 huevos

2 tajadas de buen pan

Pimienta negra partida

PREPARACIÓN

Sazone el yogur con sal. Sirva en un cuenco vertiendo encima el aceite de oliva y espolvoreando con orégano seco y pimienta negra. Prepare los huevos al gusto, pueden ser idealmente fritos o revueltos. Tueste las tajadas de pan con un poquito de aceite de oliva. Sirva en el plato los huevos, una tostada de pan, un par de cucharadas de yogur griego y unas rodajas de pepino y de tomate.