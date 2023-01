Huevos escalfados o poché, una opción de desayuno saludable

Uno de los dolores de cabeza a la hora de hacer este tipo de huevos, que son ideales para el desayuno y los brunch.

Receta: Tostada con jamón en salsa de queso y huevo poché Foto: Cortesía

Uno de los tips a tener en cuenta es el tiempo de cocción y que no se deshagan cuando se introducen o sacan del agua.

La técnica del escalfado consiste en cocer un producto dentro de un recipiente con agua caliente que no supere los 80ºC, lo ideal es que no llegue a hervir para que el huevo no se deshaga en el momento de la cocción.

Dependiendo del alimento que queramos escalfar lo podemos hacer en abundante líquido, en poco líquido o el tradicional baño maría.

De la mano de la chef Paola Quintanilla Ramírez egresada de la Escuela Mariano Moreno en Bogotá, nos comparte la receta ideal para hacer unos huevos escalfados o más conocido como poché.

Aquí te daremos los perfectos tips para lograrlo

Cómo podemos preparar Huevos escalfados o poché

Gastronomía: Colombiana . Cómo hacer huevos escalfados o poché Tiempo de preparación: 8 minutos.

8 minutos. Tiempo de cocción: 2 minutos.

2 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 1 huevo

1 litro de agua

2 cucharadas de vinagre

Sal al gusto

Preparación de unos huevos escalfados o poché

Calentamos el agua con el vinagre en una olla y luego hacemos un remolino en la olla con una cuchara, abrir el huevo y lo ponemos dentro del remolino. Vamos viendo como se forma y con una espumadera lo sacamos cuando veamos la yema a termino medio de cocimiento, debe estar blandita

Tips para que los huevos escalfados queden perfectos