La cocina de Nueva Orleans se pone de moda en Bogotá

Bogotá continúa avanzando en ese objetivo de convertirse todo un referente gastronómico en América Latina. Si bien el sector de restaurantes puede ser algo inestable, especialmente a raíz de la pandemia, de vez en cuando salen a relucir algunas estrellas que hacen más dinámica la escena gastronómica de la ciudad, un claro ejemplo de esto es Sazerak.

Esta propuesta está inspirada en la cocina tradicional de Nueva Orleans, uno de los destinos culinarios y culturales obligados en Estados Unidos, teniendo en cuenta el crisol de culturas que convergen en esta ciudad de Luisiana.

El restaurante está ubicado en una de las zonas más excitantes de la capital colombiana, Quinta Camacho, en una casa que inspira, más allá de probar la exquisita carta, quedarse a pasar un rato agradable con amigos o incluso en una cita romántica para impresionar.

La cocina Cajún Creole llega a Bogotá de la mano de esta innovadora propuesta. Foto: Cortesía - Sazerak

Cromos conversó con Felipe Giraldo, que fundó Sazerak en compañía de su amigo y empresario David Simpson, para conocer un poco más de este llamativo proyecto. Él empezó por narra cómo surgió la idea y el motivo por el que le aposto a la cocina de la ‘Big Easy’.

“En un principio cuando nos juntamos en con mi socio David Simpson, americano de nacimiento, que era un gran entusiasta de restaurantes y bares, queríamos hacer un lugar especial y diferente que nos permitiera poder explorar y profundizar bastante en dos pilares fundamentales, coctelería y cocina, queríamos que fuera un concepto que no existiera en Bogotá, pero que al mismo tiempo no fuera muy pretencioso. que nos permitiera crear un espacio para todo el mundo, con comida y coctelería honesta, sin muchos adornos, solo buena ejecución.

David, que vivió mucho años en New Orleans, pensó que la cultura Cajún Creole nos iba a permitir ejecutar tal cual lo que queríamos cristalizar en un mismo espacio, fue así que después de un pequeño estudio de mercado, identificamos una posibilidad de incursionar en el mercado capitalino con comida creole reinterpretada, refrescada y personal, dando a conocer platos y coctelería clásica de la región pero donde también nos permitió crear un espacio de interpretación personal que nos dejara expresarnos a nosotros mismos”.

A continuación, el chef promesa comentó cómo fue el proceso y qué tan largo fue el tiempo para salir con la carta de este restaurante:

“El proceso fue un poco largo puesto que no conocíamos mucho sobre la ejecución de este tipo de cocina, tuvimos que explorar in situ, directamente realizando viajes explorativos a New Orleans, donde primero definimos sabores y luego preparaciones clásicas tanto en barra como en cocina, tuvimos que realizar dos viajes antes de abrir y algunos posteriores después de abrir.

En estos viajes descubrimos realmente la esencia de la cultura y de la comida, sabíamos lo que debíamos ejecutar y después fue tiempo en Bogotá con el equipo de barra y cocina para poder determinar los elementos que iban a componer nuestro menú y del mismo modo ejecutar todas las ideas que teníamos sobre la mesa”.

Puede que algunas personas no estén muy relacionadas con la oferta gastronómica de Nueva Orleans, entonces Giraldo mencionó cuáles son esos ingredientes y platillos que valen la pena destacar del menú:

“La cocina Cajún Creole se caracteriza principalmente por la comida de mar, puesto su situación geográfica en la cuenca del Mississippi, mucho uso de lo que ellos llaman el Holy Trinity que es una mezcla de pimientos verdes con cebolla y apio, se usa básicamente en todas las preparaciones y el condimento Cajún que es una mezcla de especias secas que tiene como hilo conductor la pimienta de cayena, también es indispensable para la realización de los platos.

De nuestra carta siempre recomendamos nuestros clásicos los Rillons, BBQ shrimp, nuestro Gumbo, obviamente el Jambalaya y nuestras propuestas más personales como lo son las sticky BBQ glaze Ribs y nuestro fish curry, plato inspiración Voodoo del Caribe”.

Algo que no se nos puede escapar es conocer la historia detrás del nombre ‘Sazerak’, Felipe Giraldo explicó cuál es el misterioso significado:

“Sazerac con C es el cóctel más popular, más clásico y difundido de New Orleans. Se compone de un whiskey de centeno que se llaman Rye, Peychaud’s que son unos amargos herbáceos y la absenta que aromatiza el cóctel sutilmente, quisimos ponerle este nombre ya que el nombre en sí es una embajada cultural de nuestro concepto.

En nuestro caso lo deletreamos con una K final, Sazerak, justamente para dar un homenaje al hecho de que no somos clásicos, auténticos, somos reinterpretación de lo que para nosotros es la cultura Cajún Creole”.

Vale mencionar que además de los múltiples y deliciosos platillos que hay por probar, la opción de coctelería es algo casi obligatorio, entonces el chef nos compartió cuál es su selección personal:

“Sin duda alguna el Sazerac y la Louisiana son nuestros clásicos para los más serios. Refrescantes recomendaría el French 75, Picador y el Hurricane”.

Para terminar, Felipe Giraldo expresó cómo le gustaría que siguiera avanzando Sazerak, ahora que apenas inicia y empieza a ganarse los paladares capitalinos:

“Consideramos que Sazerak es una marca inconformista que debe seguir avanzando, que debe seguir mejorando, queremos que nuestra experiencia evolucione y trascienda en la escena restaurantera de Bogotá, queremos volvernos una institución en nuestra ciudad y ser una embajada de la cultura Cajún Creole a nivel nacional”.