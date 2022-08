Lentejas en freidora de aire, una receta saludable

Las lentejas son un plato que muchas familias colombianas preparan a la hora del almuerzo para compartir con todos.

Aunque para muchos la cocina no es su fuerte y hacer recetas no es su especialidad, te contamos que no debes ser experto.

Si quieres sorprender a tu familia con unas deliciosas lentejas y tienes una freidora de aire, este paso a paso es para ti.

¿Quieres hacerlo?

¡Empecemos!

Ingredientes para las lentejas en freidora de aire

Gastronomía: Colombiana . Prepara lentejas en freidora de aire Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 taza de lentejas

Aceite de oliva

Ajo en polvo

Pimentón

Comino

Sal

Preparación de lentejas en freidora de aire

Poner en remojo una taza de lentejas durante 24 horas.

Cocina en olla exprés durante 20 minutos o 40 minutos si es en cazuela normal.

Cubre la cesta de la freidora de aire con papel de aluminio y extiende bien las lentejas.

Añade un chorrito de aceite de oliva.

Añade sal, ajo en polvo, comino y pimentón.

Programa la freidora de aire a 160º durante 20 minutos. A los 10 minutos abre la cesta y remueve.

