Pasos para preparar coliflor pochada con salsa de queso brie, azul y parmesano

Harry Sasson

La coliflor es uno de esos vegetales que se ganan amores y odios por igual. A mí me encanta, pero debo reconocer que, quizá porque generalmente no se prepara de manera adecuada, tiene sus muchos detractores: si se pasa de cocción, huele mal y cae mal. Yo he aprendido a aprovecharla con breves pasos por el fogón: asada sobre una plancha o una parrilla, horneada rápidamente o pochada, que es como la presento en mi receta de esta semana. De esta manera se aprovechará mejor su rico sabor y su inigualable textura, que debe ser firme y crujiente, nunca floja o babosa. Acá la vamos a pochar brevemente en leche con mantequilla, sal y una hojita de laurel, y luego utilizaremos ese jugo resultante de la cocción para espesarlo con un roux y quesos brie, azul y parmesano, para terminarla en el horno con lindo gratinado. De esta forma quedará ideal para una entrada o una guarnición.

[email protected] / www.harrysasson.com

INGREDIENTES (entrada para 4 personas)

1 cabeza grande de coliflor lavada y sin tallo

2 tazas de leche

2 cucharadas de mantequilla

1 hoja de laurel

Sal

Para la salsa

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de harina

1 taza de mezcla de quesos (brie, azul y parmesano)

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

En una olla a fuego medio ponga la cabeza de coliflor, la leche, las dos cucharadas de mantequilla, la hoja de laurel y sazone con sal. Deje cocinar hasta que esté al dente. Al alcanzar este punto, retire de la olla y reserve el agua de la cocción. En la misma olla derrita las dos cucharadas de mantequilla restantes y añada la harina, mezcle bien para hacer un roux. Integre el agua de cocción de la coliflor y revuelva constantemente hasta que empiece a espezar, durante unos 20 minutos. Cuele, devuelva a la olla y agregue la mezcla de los quesos. Revuelva bien y rectifique la sazón con sal y pimienta negra. Corte la coliflor, acomódela en moldecitos individuales, bañe con la salsa y lleve al horno en broil para gratinar. Sirva inmediatamente.