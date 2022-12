Perú y Finlandia: conoce lo que sirven en sus mesas navideñas

La cena de Nochebuena en Perú normalmente se recibe con pavo al horno, acompañado de papas chorreadas, ensalada y arroz. Otra opción, también al horno, es el lechón. Lo que diferencia cada mesa peruana es la salsa con que lo acompañan.

Hasta aquí podemos decir que los platos peruanos son similares a los colombianos. Sin embargo, ellos tienen otra alternativa como menú principal. Estamos hablando del arroz navideño, una especialidad que combina espinaca, ajos, cebolla, tocineta, almendras y nueces, perfecta para los que evitan comer carne en la cena.

Si estás en Cusco en esta época, el cuy relleno es una tercera vía para los que no quieren pescado, pavo o lechón. Su sabor exquisito se debe a la mezcla de yerbas aromáticas y es posible que te lo sirvan con papas cocidas.

Finlandia: los manjares de papá Noel

Este país es uno de los referentes mundiales a la hora de ambientar diciembre, pues es la tierra de Santa Claus.

Los comedores finlandeses se llenan de manjares variados, que deben estar a la altura de una fiesta que se vive con intensidad. Para los que no estén acostumbrados al invierno en ese punto de la Tierra, ir a Finlandia no es el mejor plan para despedir el año. No obstante, este país se caracteriza por el empeño y la calidez de sus habitantes a la hora de preparar recetas.

El salmón marinado es una de las propuestas clásicas. Para los que prefieren la carne, el cerdo asado es una opción para repetir todos los años. Cualquiera de los dos va con ensaladas frescas, guisos, galletas caseras y pan de jengibre. En cuanto a la bebida, suelen tomar vino caliente, en ocasiones con un toque de especias como la canela.