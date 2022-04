¡Prepara estos tacos saludables de zanahoria en tu freidora de aire!

Prepara en tu freidora de aire para evitar consumir grasas. Foto: Getty images

Si comes saludable, seguramente también buscas variar tu menú para no cansarte y hacer de tu alimentación algo no solo beneficioso para tu salud sino delicioso.

Estos tacos de zanahoria se pueden preparar muy fácilmente desde casa, son la versión de los tacos dorados que muchas veces contienen muchísima grasa pues se frita en aceite caliente que por lo general, tiene que ir en grandes cantidades.

En este caso y con esta versión puedes asegurarte de que no estás consumiendo grasas en exceso, pues la freidora de aire es una gran ayuda que facilita la vida a quienes buscan cuidar su figura.

Ingredientes:

6 zanahorias grandes

Tortillas de maíz

Lechuga lavada y cortada finamente para acompañar

Queso mozarella para acompañar

Crema de leche baja en grasa para acompañar

Sal al gusto

Salsa mexicana verde o roja

Preparación

Lava y “pela” la zanahoria, ralla todas hasta tener finas tiras. Puedes agregar un poco de sal para dar sabor. Calienta un poco las tortillas para que se puedan manipular fácilmente y rellena con las zanahorias ralladas. Forma cuantos tacos necesites. Coloca en la freidora unos cuatro o cinco tacos, puedes pinchar con un palillo en caso de que se comiencen a desenrollar. Una vez que están acomodados, sube la temperatura a 175° C por unos 15 minutos. Una vez pasados 10 minutos verifica cómo va la apariencia de los tacos, puedes girarlos para que se doren de manera uniforme. En este momento debes vigiarlos bien pues comenzarán a dorarse, revisa que lleguen a tu nivel de crocante deseado. Saca de la freidora y acompaña con crema, lechuga, queso, aguacate, tu salsa favorita o los complementos que más te gusten. ¡Disfrútalos! Estos tacos de zanahoria en la freidora de aire son un snack ideal para cuando tengas ganas de algo agradable pero saludable.

