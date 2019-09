¿Qué alimento no comerían jamás? Los chefs Alexander Torres y José Luis Zárate responden

Gabriela Castro Rico

¿Qué alimentos los obligaban a comer cuando eran niños?

A: Quinua.

J: Carne de soya.

Una receta de la abuela.

A: Paterna, cuy. Materna, tremendas sopas.

J: Paterna, humitas. Materna, chupe de camarones.

¿Cuáles son los sabores de Perú?

A: los de los cítricos, los ácidos, las frituras y los ahumados.

J: El del ceviche, el picante y el huacatay.

¿Qué alimento no comerían jamás?

A: Perro.

J: Cerebro de mono.

Lo más feo que han comido en su vida.

A: No me gustaron las hormigas culonas, ni el suri (gusano) en Perú.

J: Tampoco me gustaron las hormigas culonas y la malagua (medusas) en una sopa.

¿A qué le tienen miedo?

A: A las alturas.

J: A las ratas.

¿Cuál es su característica más marcada?

A: Mi escondido humor negro.

J: El orden y la puntualidad.

¿Cuál fue el último plato que aprendieron a cocinar?

A: Cocina molecular, en Miramar.

J: Marranitas.

Lo mejor de Nazca.

A: Tiene una cocina que respeta las raíces de la cultura peruana, pero trata de llevarlas a la alta cocina y mezclarlas.

J: Los dos peruanos (risas). La soberbia de desafiar la tradición peruana con respeto.

¿En qué se diferencia Nazca de 14 Inkas?

A: 14 Inkas es un poco más informal y casual.

J: Nazca es un poco más formal, tiene más protocolo, es mucho más estilizado, pero no es exclusivo o excluyente.

¿A qué personaje admiran?

A: Ferrá Adriá y Gastón Acurio.

J: Gordon Ramsay.

Un aprendizaje de todo chef.

A: A ser paciente.

J: Se aprende de todo, todos los días.

El secreto para trabajar bien en equipo.

A: Saber escuchar, porque nosotros somos peruanos y las culturas son distintas. También apoyarlos y conocerlos.

J: Paciencia, disponibilidad, saber escuchar y aprender.

¿Qué coleccionan?

A: Vinos, aunque no duran mucho.

J: Libros de cocina y relojes.

Un pasatiempo.

A: Ir al cine.

J: Jugar Play Station.

Su peor travesura en el colegio.

A: Llenarle de piedras la mochila a un amigo.

J: Le hicimos tomar orines a un amigo, diciéndole que era manzanilla caliente.

Su trago preferido.

A: La cerveza y la ginebra.

J: Cerveza, whisky y ginebra.

Una maña.

A: Saludar a la gente dando una palmada en la espalda.

J: Cuando tengo confianza, mamar gallo.

¿Qué actividad tiene fija los fines de semana?

A: Ir a algún restaurante nuevo.

J: Buscar nuevos restaurantes.

¿Cuál es su postre preferido?

A: Cualquiera que tenga manzana.

J: El pay de limón que hacía mi mamá.

¿Qué fue lo primero que cocinaron en su vida?

A: Con mi hermano sacamos los peces de la pecera e hicimos ceviche. Tenía 5 años. La mitad eran ceviche y la mitad estaban fritos, queríamos conquistar a la vecina.

J: Lomo saltado.

¿Qué ingrediente no puede faltar en una cocina?

A: El picante es algo que tiene que ir sí o sí.

J: Limón, ajo, ají y cilantro.

P:¿Qué frase les recuerda a su mamá?

A: ¡Sal de la cocina!

J: No cocines tan condimentado.

¿Cómo describen su mesa?

A: En el restaurante, lo más elaborada posible y en la casa lo más sencilla, si quiero comer rico me voy a un restaurante.

J: Diversa, divertida y colorida.

¿Qué guardan en su billetera?

A: Una foto de mi hijo.

J: Un billete que me regaló mi mamá doblado en triangulo para la buena suerte.

¿Qué los pone nervioso?

A: Las inyecciones.

J: Los compromisos importantes al siguiente día, sobre todo si son a primera hora.