Me gané dos llamadas de atención de Cristina, mi esposa, durante esta larga y dura cuarentena: una cuando yo, obstinado y testarudo como soy, no quería hacer domicilios porque estaba entregado a la pena, y ella me levantó, me puso en mi sitio y me mandó a trabajar.

Y la otra porque yo, que a veces no veo las soluciones, me di cuenta de que mi restaurante estaba fuera de las zonas definidas para “Bogotá a cielo abierto”, y ella me sacudió y me mostró la forma de convertir el lugar en un comedor a cielo abierto. Gracias, Cristina.

Escribo esta columna de afán el viernes en la tarde. Ayer abrimos de nuevo mi restaurante después de cinco meses y por fortuna hoy veo a la gente llegar, me dicen “venimos a apoyarlos”, y se me corta la voz de la emoción. ¡Los extrañé tanto! Veo a mi equipo entusiasmado y lleno de energía, de aquí a allá, sin descanso. No puedo dedicar mucho tiempo a escribir porque, en realidad, solo quiero ir de mesa en mesa, con mi tapabocas y a distancia, a saludar y a preguntar si todo está bien.

Siento el corazón como si fuera el primer día: a nosotros, los cocineros, lo que más nos emociona es servir. Y antes de poner el punto final, porque debo correr a revisar la cocina, a recibir los insumos, a poner orden, a marchar y a saludar de lejos a unos clientes, quiero dedicar esta columna a todos mis colegas, grandes y pequeños, jóvenes y viejos, que hemos resistido con valentía –y mucha decepción– estos tiempos tan duros. Amigos cocineros, les deseo a todos ustedes que pronto estén los fogones encendidos y los comedores llenos.

hsasson28@hotmail.com www.harrysasson.com

Alcachofas a la parrilla con tártara clásica (Para 4 personas)

4-6 flores de alcachofa cortadas a la mitad

Agua

Sal

Para la tártara

1 taza de mayonesa

2 huevos duros picados finamente

1/2 taza de pepinillos encurtidos picados finamente

1/2 taza de alcaparras picadas finamente

1 cucharada de mostaza

Jugo de 1/2 limón

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Cocine las alcachofas en agua con sal en la olla de presión durante 20 minutos o hirviendo hasta que estén tiernas. Mezcle todos los ingredientes de la tártara clásica y sirva las alcachofas junto con la salsa.