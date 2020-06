Con la mano en el corazón

Receta para preparar corazones de hojaldre

Harry Sasson

Dentro del surtido no pueden faltar las galletas ojonas o las lenguas de gato, las polvorosas y las de ajedrez, o el pastel gloria con bocadillo junto con otros hojaldres, como los corbatines o los corazones. Justamente, hace unos días estábamos alistando unos hojaldres para enviar a domicilio en el restaurante, y se me ocurrió llevar un poco a casa. Allí, con la ayuda de mi hija preparamos esta delicia de corazones, unos con azúcar y canela, otros con canela y chocolate… No le teman al hojaldre. Hoy es posible encontrar esta masa en los supermercados, y trabajarla y hornearla es realmente fácil. Y unos corazones de hojaldre, con la mano en el corazón, de seguro alegrarán el alma.

INGREDIENTES

Masa de hojaldre

Azúcar

Canela

Cobertura de chocolate

PREPARACIÓN

Extienda la masa, píntela con agua y espolvoree encima con azúcar y canela. Enrolle desde los dos costados hacia la mitad. Corte en tajadas de medio centímetro y acomódelas en una bandeja engrasada. Lleve al horno precalentado a 375º F durante 10 minutos, baje a 300º F y voltee los corazones. Hornee durante 8-10 minutos más y retire. Apague el horno y, cuando esté a temperatura media, vuelva a introducir los corazones para que pasen la noche y al día siguiente estén muy crocantes.