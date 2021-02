Receta para preparar pollo frito

En esta preparación de pollo se reemplazó la buttermilk (que es el líquido resultante de la elaboración de mantequilla) por una mezcla de leche y yogur natural sin dulce. El resto no es más que freírlo con cuidado y cariño.

A principios de la cuarentena mi hijo Samuel me pidió un día que llevara pollo frito para el almuerzo, entonces me detuve en un local de una conocida cadena de restaurantes famosa, precisamente por el pollo frito. Cuando destapamos la caja todo resultó un fiasco: el pollo estaba grasoso, blando y recocido. Entonces le dije a Samuel que le prepararía una mejor versión, y el resultado es la receta que presento esta semana. El pollo frito es un clásico de la cocina del sur de Estados Unidos, en donde lo preparan marinándolo en buttermilk con una mezcla de especias, luego lo pasan por harina generalmente saborizada con ajo en polvo, cebolla o paprika, para después freírlo en aceite hondo muy caliente, y lo acompañan religiosamente con cornbread o pan de maíz. En este caso reemplacé la buttermilk (que es el líquido resultante de la elaboración de mantequilla) por una mezcla de leche y yogur natural sin dulce. El resto no es más que freírlo con cuidado y cariño. Por supuesto Samuel notó la diferencia: nos comimos en familia un pollito frito crujiente, tierno y verdaderamente rico.

INGREDIENTES

1 pollo cortado en 12 piezas

1 taza de leche

3 cucharadas de yogur natural sin dulce

2 cucharaditas de ajo en polvo o sal de ajo

2 cucharaditas de sal

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

1 cebolla cabezona cortada en cascos

1 cucharadita de orégano

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de tomillo

2 tazas de harina de trigo

2 tazas de Areparina blanca

PREPARACIÓN

Lave muy bien el pollo. Mezcle la leche, el yogur, el ajo en polvo, la pimienta, la cebolla, la paprika, el tomillo y un poco de sal. Marine el pollo con esta mezcla durante mínimo una hora, pero idealmente durante toda la noche en refrigeración. Escurra un poco el pollo, páselo por la mezcla de harina, Areparina y sal, y fríalo en aceite hondo a temperatura media-alta hasta que esté dorado y crujiente (15 a 18 minutos).