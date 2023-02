Recetas con brócoli: te damos ideas para que incluyas esta verdura en tus platos

Los vegetales son parte indispensable para la disminución y prevención de enfermedades crónicas. En el caso del Brócoli, es catalogado como la hortaliza más completa nutritivamente o mejor dicho una ‘superverdura’ cuyas características impactan favorablemente nuestra salud.

Es un potente antioxidante y refuerza el sistema inmunitario. Esta función se debe principalmente a la acción de los beta-carotenos y la vitamina C presentes en el alimento. Estos nos protegen de los radicales libres que producen el envejecimiento prematuro.

Así mismo, el alto contenido de vitamina A, es un potente fitonutriente que, por su color verde intenso, ayuda a reforzar nuestro sistema inmunitario. Otros componentes nutritivos presentes en el brócoli son la niacina, vitamina B1, B2, B6, E y ácido fólico.

Teniendo en cuenta lo anterior, en Cromos te enseñamos a preparar varias recetas con este vegetal para que aproveches los beneficios mencionados y logres incorporarlo a tu dieta.

Recetas con brócoli

A continuación, te brindamos 3 opciones de recetas con brócoli para que compartas con tu familia y tus amigos.

Opción #1: crema de brócoli

Hay quienes no les gusta comer esta hortaliza porque piensan que no tiene un sabor agradable o porque no saben cómo prepararla. Pero, no tienes que ser un experto en la cocina para que puedas crear deliciosos platos con brócoli, uno de esos puede ser una crema.

El portal Gastrolab comparte el paso a paso para que aprendas a hacer una crema de brócoli en casa y disfrutes en familia.

Incluye este alimento en ensaladas o consúmelo como plato fuerte. Foto: Pexels

Opción #2: ensalada de brócoli

En esta ocasión el chef y pastelero colombiano Carlos Andrés Rojas creador de la pastelería y repostería Lulo Bakery que puedes encontrarla en Instagram como @Lulo_bakery, nos da el paso a paso para preparar una ensalada de brócoli con aguacate y huevo y disfrutar en el almuerzo.

Opción #3: tostadas integrales con brócoli

Puedes hacer platos muy fáciles y deliciosos como este para compartir con toda tu familia. El brócoli es un ingrediente que se presta para combinar con otros y que tiene un exquisito sabor cuando se prepara bien.

Por eso, debes tener en cuenta el paso a paso que te contamos a continuación para hacer esta receta. El portal Gastrolab comparte los pasos que debes seguir para que prepares una cena saludable y disfrutes con todos.

