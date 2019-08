Restaurante Vista Corona

Órale, pues empezamos con dos platillos del estado de Oaxaca, la quesadilla de flor de calabaza. ¡Deliciosas que son estas flores! Luego la tlayuda, una palabra padrísima, una tortilla de maíz grande como una pizza pero muy delgadita, rellena con opciones diferentes: una de arrachera, aguacate, frijolitos, col y queso, y la otra tradicional con frijol refrito, calamar coliflor frito aguacate y queso. El queso no haría falta, pero las tlayudas son buenísimas.

Un paraíso para los amantes de la comida tradicional mexicana, con platos e ingredientes autóctonos que no se encuentran en ningún otro restaurante mexicano en Colombia. En un ambiente de relax y diversión con una vista muy verde hacia los cerros orientales y el parque.