Tacos al pastor: receta casera y original para los amantes de la comida mexicana

Los amantes del taco ya pueden disfrutar de su propio festival de tacos en Bogotá.

En noviembre, llega a Bogotá el festival gastronómico ‘All You Can Eat -Tacos’ un evento creado por @taqueriadonclemente, para los amantes de la comida mexicana y los aficionados a los restaurantes que ofrecen la opción “Todo lo que pueda comer”.

El festival ‘All You Can Eat -Tacos’ se llevará a cabo el 14 al 17 de noviembre en Santa Bárbara. En esta primera edición del festival, los comensales, podrán consumir, las tortillas mexicanas con diferentes ingredientes como: barbacoa, al pastor, cochinita, birria, tripa, pollo o vegetariano. La variedad de tacos es tan amplia como la diversidad de clientes.

Taquería Don Clemente es uno de los restaurantes más representativos de la comida mexicana en Bogotá, premiado por la Embajada de México, con la Medalla Águila de Tlatelolco, por la promoción y difusión de su cultura a través de la calidad de su gastronomía.

El restaurante taquería Don Clemente comparte a la revista Cromos la receta para hacer estos delicioso tacos al pastor:

INGREDIENTES PARA PREPARAR TACOS AL PASTOR

Gastronomía: Mexicana . Cómo preparar tacos al pastor Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 45 minutos.

45 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 50 o 100 Gramos carne al pastor (carne cerdo marinada en especias mexicanas)

10 gramos de piña cruda

10 gramos de cilantro y cebolla

Tortilla de maíz

Salsa picante de su elección

PREPARACIÓN DE TACOS AL PASTOR