RECETA DEL DÍA

Tres recetas fáciles en microondas

Redacción Cromos

Los mejores planes para distraerse, mientras estamos en casa están, en la cocina. Es por eso que LG Electronics presenta 3 recetas rápidas y sencillas de microondas para tener en cuenta durante el tiempo que estemos en casa compartiendo con quienes más queremos.

El horno microondas es un aliado estratégico para las familias. Este producto en la actualidad tiene tantas funcionalidades que le permite desde lograr el descongele de un corte de carne solo con configurar la temperatura, hasta obtener una cocción perfecta y uniforme en menos minutos.

1. Omelette de jamón y queso en taza

Desayunar con exquisito omelette de jamón y queso pasará de ser un plato demorado y costoso a un delicia de dos minutos. Para esta receta es muy importante lograr que cada ingrediente del plato se caliente uniformemente, fíjate en las opciones que te da tu horno microondas. ¡No quisiéramos comer huevo crudo, ni jamón u otras partes de la receta fríos!

Ingredientes:

-2 huevos grandes

-2 o 3 cucharadas de queso parmesano

-2 cucharadas de jamón picado

-Sal y pimienta al gusto.

Preparación:

- Cubrir el interior de una taza para café con aceite en spray.

- Añadir todos los ingredientes en la taza.

- Busca en las opciones que te da tu microondas una temperatura media-alta y cocina por un minuto. Revisa el omelette, si no se ha cocido completamente, caliéntalo por 20 segundos hasta que esté listo.

- Cuando el omelette esté perfectamente cocido, agregar por encima más queso parmesano al gusto y un poco de cebollín.

2. Lasagna en taza

Lo mejor de una lasagna es que la pasta quede en su punto perfecto de cocción, ni muy blanda ni muy crujiente. También es crucial que la proteína que uses para tu plato esté perfectamente descongelada y cocinada. Para esto, tu horno microondas tendrá que tener la capacidad de darle la crocancia necesaria a la pasta sin quemar la carne.

Ingredientes:

· ½ taza de queso ricotta

· ¼ taza de queso parmesano

· ½ taza de queso mozzarella rallado

· ½ taza de salsa de jitomate

· ½ cucharada de finas hierbas

· ½ cucharada de sal

· ¼ cuchara de pimienta de tu preferencia

· 3 láminas de lasagna cocidas previamente

· Tu proteína de preferencia al gusto

Preparación:

-Mezclar en un tazón el queso ricotta y el parmesano, las hierbas, sal y pimienta.

-Poner la pasta cocida ligeramente escalonada en una superficie de tal forma que se haga una tira de pasta larga.

-Poner y esparcir la mezcla de queso, hierbas, sal y pimienta sobre la pasta y enrollar.

-Poner una cucharada de salsa de tomate en una taza para microondas y añadir el rollo con la proteína. Tapar con plástico de cocina y hacer unos agujeros con palillos.

-Cocina en el microondas con la mejor opción de desempeño de cocción para que la proteína que cocine.

3. Brownie en taza

No nos puede faltar el toque dulce. Una pizca de chocolate hace feliz a cualquiera. Muchos piensan que hacer brownies en un microondas es una tarea complicada pero esta receta no es un mito, existe y es deliciosa. Solo necesitas un horno microondas que tenga la potencia adecuada para alcanzar los niveles perfectos para hornear y ¿por qué no? que la composición de su interior te de la facilidad de limpiarlo rápida y fácilmente en caso de que unas cuantas gotas de chocolate queden por fuera de la taza.

Ingredientes:

· 1 huevo

· 2 cucharadas de leche

· 1 cucharada de aceite de girasol o mantequilla de maní

· 3 cucharas pequeñas de azúcar

· 2 cucharadas de harina de trigo

· 3 cucharadas pequeñas de cacao en polvo

Preparación:

-Mezclar en una taza el huevo con la leche y aceite o la mantequilla de maní hasta lograr una mezcla homogénea.

-Agregar azúcar, harina y cacao a la mezcla. Asegurarse de que todos los ingredientes se incorporen por completo.

- Programar el microondas en potencia máxima

- Asegúrate de que las carácteristicas del microondas sean las adecuadas para que, en caso de que el contenido se desborde, no dures horas limpiando.

- Hornear por 2.5 minutos y deja que el brownie repose un par de minutos más.

- Rociar sobre el brownie azúcar glas.

- Puedes decorar el brownie con frutos rojos o flores comestibles.