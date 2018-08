Postre del día

Tronquitos de banano rellenos de frutos secos con dulce de moras

Juanita Umaña

INGREDIENTES

(4 porciones)

4 bananos cortados cada uno en tres tronquitos iguales

El jugo de 2 limones

Relleno

3 tazas de nueces variadas finamente picadas

4 tazas de uvas pasas o ciruelas cortadas en pedazos pequeños

Almíbar de ron blanco

1/4 de taza de azúcar

3 cucharadas de agua fría

1 cucharada de ron blanco

Dulce de moras

2 tazas de moras

1 taza de agua

3/4 taza de azúcar

1 cucharadita de jugo de limón

Decoración

4 tajadas de queso doble crema cortada cada una en tres triángulos



PREPARACIÓN

Caliente el horno a 350ºF (180ºC)

1. Primero haz el dulce de moras. Pon todos los ingredientes de la salsa en una olla de base gruesa. Cuando hierva baja el fuego y cocina

por 15 minutos, teniendo cuidado de que no se desintegren las moras. Deja enfriar. Este proceso lo puedes hacer con 2 días de anterioridad. Conserva el dulce en refrigeración. Cuando lo vayas a usar, déjalo 15 minutos a temperatura ambiente.

2. Baña los tronquitos de banano con el jugo de limón para que no tomen un color oscuro. Con una cuchara sacabolas pequeña, haz un orificio, no muy profundo, en el centro de cada tronquito.

3. Mezcla todos los ingredientes del relleno. Pon el relleno de frutos secos en los orificios que hiciste en cada tronquito.

4. En una sartén pon agua y azúcar. Cocine de 3 a 5 minutos, a fuego medio, hasta obtener un almíbar ligero. Añade el ron y continúa cocinando por otros 2 minutos.

5. Con una brocha, unta el almíbar en las paredes de los tronquitos de banano.

6. Ponlos en una lata y hornea por 15 minutos.

7. Pon en cada plato tres tronquitos. Vierte un poco del dulce de moras sobre los tronquitos y coloca 3 triángulos de queso junto a estos. Sirve.

LA MORA

Esta baya nativa de las zonas altas tropicales de América es muy popular en nuestras mesas. Se caracteriza por su color morado intenso, su textura carnosa y su sabor entre dulce y ácido. No existe en Colombia una fábrica de helados o expendios de jugos que no incluya la mora entre sus sabores preferidos. También encontramos la mora como protagonista de mermeladas, dulces, mousses y rellenos de tartas. El dulce de moras es sublime y más si lo acompañamos con queso y arequipe. Existen diversas variedades siendo la más popular entre nosotros la de Castilla. La mora contiene vitamina C y minerales (potasio, hierro y calcio).

Te puede interesar

Esponjado de café

Torta de chocolate y avellanas

Merengue con fresas, uchuvas y arándanos