Trucos para que el perejil y el cilantro duren más

Conoce cómo almacenar las hierbas y aprovecha sus beneficios. Foto: Pixabay

Nadie pueda asegurar que el cilantro, el perejil, o las las frutas y verduras que compró en la última visita al supermercado no se le han dañado alguna vez en el fondo de la nevera.

Es desafortunado, sobre todo, cuando hemos encontrado un manojo de hierbas fresco, verde y abundante, y no podemos usarlo pues a los pocos días debemos deshacernos de lo que queda: unas hierbas opacas o ya marchitas.

Para que esto no te suceda, acá tenemos un par de trucos para ti.

Propiedades del cilantro y el perejil:

Tanto el cilantro como el perejil son plantas aromáticas que se usan bastante en la comida colombiana. El perejil es ideal para pescados y ensaladas, y es de los ingredientes más usados en la comida mediterránea. El cilantro, por su parte, está presente en sopas caseras, ensaladas, picadillos, ajíes y guisos.

Algunos estudios demuestran que el perejil ayuda a regular el azúcar en la sangre, benefician el corazón y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, puede ayudar en la salud de los riñones, fortalece los huesos y beneficia la visión. El cilantro, por su parte, es rico en vitaminas C y K, por lo tanto, es antioxidante, es diurético, antiséptico y antiinflamatorio.

¿Cómo guardarlos?

Necesitas toallas de papel, tijeras, y un contenedor o bolsa de almacenamiento herméticos.

1. Corta las raíces: Corta la parte inferior y elimina todas las hojas amarillas y ya marchitas.

2. Remoja el cilantro y el perejil: Puedes dejarlos en agua hasta unos 10 minutos para remover la tierra de las hojas y asegurarte de que las hierbas están totalmente limpias.

3. Elimina el exceso de agua: Asegúrate de que las seques muy bien, en lo posible que no estén mojadas y eliminando la mayor cantidad de humedad posible.

4. Toma dos toallas de papel y un contenedor hermético: Coloca una toalla de papel en el fondo del contenedor, luego las hierbas, y encima toma la segunda toalla para cubrirlas. Puedes usar una bolsa de cierre hermético también, y anotar la fecha de almacenamiento.

5. Mantenlo refrigerado: Puedes dejar el perejil y el cilantro en el refrigerador, y durarán alrededor de una semana.

Puedes recuperar el cilantro marchito

Si tienes una cantidad de cilantro que aún no has usado y presenta algunos signos de estar marchitándose, puedes sumergirlo en un baño de agua helada. Coloca las hierbas entre hielo y agua por unos 20 minutos y sécalas con una toalla. No se verán como el primer día, pero las habrás recuperado para comer y disfrutar.

