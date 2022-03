Goyo, de ChocQuibTown, se lanza como solista

La artista asegura que con este nuevo proyecto quiere aprovechar para presentar “quién es Gloria, la que está detrás de Goyo”. Foto: Cortesía

La cantante, compositora y rapera colombiana Gloria “Goyo” Martinez, del trío ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy, ChocQuibTown lanza su carrera solista con la serie documental En Letra De Otro de HBO y un álbum del mismo nombre.

Producido por Sony Music Latin y Kree8 bajo la dirección de Simon Brand, el especial presenta a Goyo como la primera mujer en protagonizar un capítulo de la serie de HBO En Letra De Otro, interpretando sus canciones favoritas como Oye Cómo Va de Tito Puente, Antología de Shakira, y Summertime de Ella Fitzgerald, transportándonos a los paisajes de su pueblo nativo Condoto en Chocó.

Goyo hace un recorrido por su historia y sus referentes musicales, incluyendo el origen de su apoyo, el amor de su padre a la música de salsa, su ascenso al reconocimiento internacional con la banda ChocQuibTown, y su obsesión con Shakira.

¿Qué pasará con ChocquibTown?

“En Letra de Otro es un sueño cumplido. Mostrar un poco de mi a través de la música con la que crecí, es hermoso. Ver a mi familia, mis tías y primos haciendo parte también de la producción me llena de felicidad. Condoto es la raíz, mi esencia, y sin esa raíz hoy no estaría cumpliendo el sueño de presentar un proyecto en solitario, pero con el alma y la bendición de ChocQuibTown, mi casa matriz” afirma Goyo.

Como lo señala la artista que este 7 de marzo presentará un evento de alfombra roja con una función del documental y una entrevista moderada por Leila Cobo en el Miami Film Festival, seguirá siendo la voz femenina de ChocQuibTown, la agrupación que la ha dado a conocer en todo el mundo, pero sin duda su lanzamiento en solitario le permite mostrar su esencia y descubrir a Gloria, la mujer detrás de Goyo.

La artista chocoana participó en el especial de HBO Latino Piano y Mujer, disponible a través de HBO Max. La galardonada serie de En Letra De Otro ha destacado a artistas de la talla de Farruko, Gente de Zona y Pedro Capó. Otros especiales de música de HBO Latino que se encuentran disponibles por HBO Max incluyen el ganador del Latin Grammy 2021 Juan Luis Guerra 4:40: Entre Mar y Palmeras, Diego Torres Sinfónico, Shakira in Concert: El Dorado World Tour y Santana – Corazón, Live from Mexico: Live It to Believe It.

Mira el trailer aquí: