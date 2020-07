El mago que sigue cautivando a grandes y chicos ahora se puede adquirir en un versiones que se adaptan a las necesidades económicas actuales.

Los siete libros de la saga estrenan portada y edición. ¿Alguien recuerda la expectativa antes de cada lanzamiento? Podría decirse que el mundo se paralizaba, esperando las aventuras del inolvidable mago y sus amigos.

Sin contar el primer libro, en total hubo seis esperas. Cada ejemplar con etiqueta de novedad se agotaba en cuestión de minutos, casi a la misma velocidad en Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, México. Las librerías del planeta registraban movimientos telúricos. No era como ahora, los fans (muchos vestidos con capa y lentes redondos) debían reservarlo o correr a hacer la fila, como si se tratara del nuevo iPhone.

Las nuevas cubiertas de Harry Potter están ilustradas por Jonny Duddle, conocido por los álbumes ilustrados The Pirate Cruncher y The Pirates Next Door. El diseño pensado para coleccionistas y para los que se quedaron con ganas de completar la saga.

Disponible en tapa dura y en tapa blanda, se pueden adquirir en las principales librerías. Harry Potter es un clásico que pertenece a sus lectores. Está por encima de J.K Rowling, que ultimamente ha sido blanco de críticas por supuestamente discriminar a las mujeres trans. Su popularidad ha mermado, pero la de su inmortal hijo no.