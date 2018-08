¿Interrumpir un embarazo no deseado es decisión de la mujer o debe tomarse en pareja?

Alberto Ochoa Mackenzie

Lo tengo claro: mi novia tiene la última palabra al momento de seguir o interrumpir el embarazo.

Por más que yo quiera tener un hijo no deseado, mi compañera da el sí o el no, pues en definitiva su cuerpo y su salud emocional están en juego. La mía no, la mía es externa al desafío, por eso doy un paso al costado sin temor a arrepentirme.

Si fuera al contrario (yo no quiero hijo y mi novia sí), de igual modo la determinación está en sus manos.

Cada pareja es un universo particular. En caso de haber choque de intereses, ¿qué se debe hacer? En Cromos entrevistamos a Cristina Villarreal, directora ejecutiva de Fundación Oriéntame y a Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, para encontrar pistas que ayuden a los lectores a tener una postura firme y madura que esté a la altura de la situación (También le puede interesar Así fue el aborto clandestino de una colombiana en Argentina).

¿El aborto es una decisión exclusiva de la mujer o debe elegirse en pareja?

Juan Carlos Vargas: lo ideal es que sea una decisión que sale de la mujer, va a su pareja, a su familia y vuelve a la mujer. Si la mujer es obligada a hacerlo, bien sea por su pareja o por su familia, puede quedar una cicatriz. Lo mejor es que sea ella la que tome la decisión, así su entorno no esté de acuerdo. No obstante, ha habido casos en que vienen varios integrantes de la familia, pero uno quisiera que fueran todos. Debo reconocer que cada vez hay más comunicación entre las partes. Eso no solo demuestra el respeto por la autonomía de una hija, sino que ayuda a que ella sienta que su decisión es respaldada y reconocida.

Cristina Villarreal: este es un país en donde el 50% de los niños no viven con su padre, por lo que la decisión debe ser de la mujer. En la Fundación Oriéntame, cuando la mujer consulta en pareja, lo abordamos en pareja, pero cuando ella viene sola respetamos su derecho. El fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en las tres circunstancias en Colombia expresó claramente que esto es una decisión de la mujer.

En Oriéntame cuidamos mucho es que no haya presión de ningún tipo por parte de la pareja. En ocasiones nos hemos encontrado que quien está tomando la decisión es el hombre y no la mujer, en este caso por ningún motivo interrumpimos el embarazo.